Mourinho insiste con Vinicius: "Le dieron una patada que es una agresión, era expulsión"

El técnico del Real Madrid regresa al Bernabéu pidiendo "ganar respetando al rival", reivindica el trato a Vinicius, confirma que "la plantilla está cerrada" y alerta sobre el estado físico de Tchouaméni antes de recibir a la Real Sociedad

El Real Madrid vuelve mañana miércoles al Bernabéu para recibir a la Real Sociedad. El choque, de la primera jornada de LaLiga EA Sports, supondrá también el regreso de José Mourinho a la que fue su casa. De esta manera, el portugués ha comparecido en la rueda de prensa de Valdebebas para hablar del encuentro ante los de Pellegrino Matarazzo, que vienen de caer derrotados ante el Real Betis.

Mourinho: "El objetivo es ganar respetando a un equipo que merece ser respetado"

En este sentido, Mourinho ha valorado del choque contra la Real Sociedad: "Primer partido en casa, pero es uno de 19. Cada punto es importante. El objetivo es ganar respetando a un equipo que merece ser respetado. Con identidad y grandes jugadores. Nos hará un partido difícil. Ante el Espanyol notamos el apoyo de la afición rival a su equipo y mañana esperamos el de nuestra afición".

El técnico del Real Madrid espera que "el equipo tenga la misma hambre de ganar, actitud, resiliencia, fuerza y tranquilidad. Espero que la afición pueda reconocerlo. El Espanyol se presentó con un nivel de intesidad que nosotros no tenemos. Tenemos una estructura de base con gente que ha trabajado más tiempo. Usamos datos objetivos, datos científicos, y lo mezclamos con mi experiencia".

Mourinho: "No quiero que el Bernabéu me reciba de una forma particular"

Mourinho se refirió a su vuelta al Bernabéu: "No quiero que el Bernabéu me reciba de una forma particular. Quiero que reciba al equipo como su pasión. En un momento ese amor vivía en una fase complicada la temporada pasada. Ahora no partimos de cero. Yo no soy importante. Soy capaz de controlar mis emociones y jugar con normalidad un partido que no es normal porque es de tres puntos".

El entrenador del Real Madrid dejó una reflexión sobre el trato a Vinicius en LaLiga: "El año pasado no vi cada partido de ambos, no te puedo decir mucho. Lo que puedo decir es que es obvia la diferencia general de Vini con otros jugadores. Ha entrado en una espiral, los adversarios sienten que lo pueden hacer y lo hacen. Es como los niños pequeños, que van hasta donde les permites que vayan. Es un trato que no me gusta".

Mourinho habló de la entrada de Calatrava a Vinicius del sábado: "Le dieron una patada que es una agresión, era expulsión. Salvo algunas cosas, me gustó mucho el arbitraje. Esa tarjeta roja sobre la patada a Vinicius entiendo que el árbitro no lo ha visto. Entiendo que el cuarto árbitro no ha querido. Y del VAR puedo decir que no hizo su trabajo muy bien. Pero confío en el arbitraje español. Siempre confío y en Champions".

Mourinho confirma las sospechas: "La plantilla está cerrada"

Mourinho fue preguntado fue el mercado de fichajes, ante las posibles dudas tanto en el apartado de salidas como en el de entradas: "Para mí está cerrada, pero el mercado está abierto. No sabes si un jugador va a venir y te va a decir que se quiere ir. En principio no, pero es algo que puede pasar. En mi cabeza está cerrada y no tengo ninguna petición. Estoy contento. Si alguno se va, yo me quedaría contento".

Sobre el hecho de encajar a Vinicius, Bellingham y Mbappé, Mourinho apuntó que "lo más complicado no lo tendré, porque es cuando tu no tienes jugadores top o una lesión que no te permita tener jugadores de nivel. No quiero abrirme mucho para los adversarios, solo después de jugar y perder. Yo quiero a los tres y lo positivo siempre compensa. Yo estoy también para intentar ayudar".

Mouringo alimenta la duda con Tchouaméni: "Ha sufrido mucho en el Mundial"

Mourinho, que viene de ganar en su estreno en partido oficial con el Real Madrid, explicó sus intenciones con la posición de Fede Valverde: "Por necesidad ha habido entrenadores que le han hecho jugar como lateral derecho. Para mí es un jugador del centro del campo. Luego, depende de los objetivos y el rival, puede ser más posicional o no".

El técnico del Real Madrid, que podría tener malas noticias con Asencio, comentó el estado de Tchouaméni, que no ha podido entrenar hoy: "Ha sufrido mucho en el Mundial, como es normal. No ha jugado un par de partidos, pero en la semifinal jugó. Tiene un problema y el período de vacaciones no ha sido suficiente. El jugador quiere intentar, intentó, pero hemos decidido que no puede empezar en sufrimiento la temporada".