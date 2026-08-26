Mourinho: "¿Fede Valverde? A mí no me gusta"

El técnico del Real Madrid dejó claro en la previa del choque ante la Real Sociedad que el uruguayo no le convence como lateral derecho. El luso optó por colocarlo en el centro del campo

El Real Madrid buscará este miércoles a partir de las 21:00 horas sus primeros tres puntos como local en el Santiago Bernabéu. En la vuelta de José Mourinho como técnico del Real Madrid después de la última visita en abril de este mismo año entrenando al Benfica en la Champions League. Uno de los nombres sobre los que fue preguntado Mourinho en la previa del duelo ante la Real Sociedad fue el uruguayo Fede Valverde.

José Mourinho demostró una vez más que es un entrenador que tiene muy clara sus ideas y no se deja llevar por tendencias a la hora de alinear a un jugador en un lugar u otro del terreno de juego. Mourinho apostó por un Fede Valverde en el centro del campo y no tanto en el lateral derecho.

Mourinho se desmarca de Xabi Alonso y Arbeloa

Cuestionado por Fede Valverde y el hecho de que el uruguayo juegue en el lateral derecho, José Mourinho no se anduvo por las ramas para decir que no le gustaba en dicha demarcación. "¿Fede Valverde? A mi no me gusta". Prosiguió Mourinho hablando de que en el pasado, por cuestiones de necesidad, otros entrenadores como Xabi Alonso o Álvaro Arbeloa (sin nombrarlos), lo habían colocado en el lateral diestro: "Alguna vez ha pasado en el pasado que, por necesidad, los otros entrenadores lo han hecho jugar de lateral derecho, banda derecha, número 10... Lo han hecho jugar en posiciones que puede".

Por último, Mourinho sentenciaba dejando claro que la posición dónde más le gusta Federico Valverde es en el centro del campo aunque matizando que en función del rival, podría ser más posicional o contar con más movilidad en el esquema del Real Madrid: "Para mi es un jugador del centro del campo. Después, depende del adversario y de con quién juegue; puede ser un jugador más posicional o más móvil".

La posición de Fede Valverde que no convence a José Mourinho

Fede Valverde debutó en la presente edición de LaLiga formando pareja de centrocampistas junto a Bernardo Silva y teniendo por delante un tridente compuesto por Vinicius en izquierda, Bellingham por el centro y Güler por derecha. Mbappé completó el ataque blanco de inicio ante el Espanyol.

Pero Fede Valverde jugó el pasado curso un total de 10 encuentros en Liga, uno de Supercopa de España y cinco de Champions League en el lateral derecho. El uruguayo demostró su polivalencia ya que además de en el centro del campo, tal y como lo alineó Mourinho ante el Espanyol, también fue capaz de jugar como interior.