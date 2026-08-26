Real Madrid - Real Sociedad: Alineaciones probables, horario, canal y dónde ver por TV el partido de la jornada uno de LaLiga EA Sports

Real Madrid y Real Sociedad se medirán este miércoles a partir de las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu en el transcurso de la primera jornada de Primera división que fue atrasada por la disputa del Mundial

Real Madrid y Real Sociedad son dos de los equipos que como consecuencia de la disputa del Mundial y del descanso por convenio de los jugadores. Real Madrid y Real Sociedad cuentan con jugadores que el pasado Mundial con España se alzaron con el título de campeones del mundo como son Cucurella y Mikel Oyarzabal. El duelo entre madrileños y donostiarras es el de dos equipos que quieren ser importantes en esta 2026/27 aunque sus comienzos de curso han sido muy diferentes en LaLiga EA Sports.

Horario y dónde ver en tv y online hoy el Real Madrid - Real Sociedad de LaLiga

El partido entre Real Madrid y Real Sociedad podrá seguirse en televisión a través de Movistar+ TV. Además en ESTADIO Deportivo podrá seguir el duelo en directo entre Real Madrid y Real Sociedad desde dos horas antes del comienzo del fútbol en el Santiago Bernabéu. Una vez que la pelota eche a rodar, podrá seguir el minuto a minuto entre madrileños y donostiarras. Además también podrá leer la crónica y las reacciones más destacadas de los protagonistas.

Alineación probable del Real Madrid hoy en LaLiga

El Real Madrid llega al duelo ante la Real Sociedad con las bajas aseguradas de Éder Militao Rodrygo, Asencio y Mendy. Además, Endrick tampoco podrá estar aunque tiene complicada su continuidad en el cuadro blanco. El once de Mourinho podría tener algunas rotaciones en relación al último duelo ante el Espanyol con la introducción de jugadores como Cucurella en defensa.

Once posible del Real Madrid: Courtois, Cucurella, Huijsen, Konaté, Arnold, Bellingham, Fede Valverde, Bernardo Silva, Vinicius Junior, Diomande y Mbappé.

En lo que respecta a la propia competición, el Real Madrid se estrenó en Liga con un ajustado partido ante el Espanyol de Manolo González. Los pericos no se lo pusieron sencillo a los blancos y solo Carlos Espí pudo desequilibrar la balanza a favor del Real Madrid para el definitivo 1-2.

Alineación probable de la Real Sociedad hoy en LaLiga

En el caso de la Real Sociedad, los de Pellegrino Matarazzo podrían tener ya disponibles para la titularidad a Mikel Oyarzabal aunque el técnico estadounidense no quiso desvelar el estado del campeón del mundo en la rueda de prensa previa al choque. Con una lista de 25 en la que Matarazzo tendrá que realizar un último descarte, Guedes parece estar en un perfecto estado de forma según confirmó el técnico.

Once posible de la Real Sociedad: Álex Remiro, Sergio Gómez, Jon Martín, Zubeldia, Jon Aramburu, Sucic, Carlos Soler, Yangel Herrera, Barrenetxea, Kubo y Oyarzabal.

R. Madrid No Iniciado - R. Sociedad

La Real Sociedad arrancó la temporada con una derrota ante el Real Betis en el Estadio de la Cartuja por 1-0. Esta es la cuarta derrota consecutiva de los de Matarazzo si tenemos en cuenta la pretemporada, la cual ha dejado más sombras que luces en San Sebastián.