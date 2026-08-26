Jozabed y el Celta de Claudio Giráldez: "Me considero un fiel enamorado de esta propuesta de juego"

El exjugador, que militó en el club vigués tres temporadas y del que señala que guarda "muy buenos recuerdos", repasa en una entrevista en ESTADIO DEPORTIVO su etapa en el club celeste con pasajes como el de las semifinales de la Europa League y analiza el actual conjunto celeste, desde su entrenador a nombres propios

Jozabed Sánchez vivió en el Celta de Vigo uno de los momentos más especiales de su carrera deportiva, en la que también militó en el Sevilla Atlético, Ponferradina, Jaén, Girona, Málaga y Lugo. Durante tres temporadas, entre enero de 2017 y el verano de 2019 vistió la camiseta celeste y mostró en Balaídos su fútbol. Una etapa que este mairenero de 35 años, que colgó las botas en 2024 en el Lugo, repasa con ESTADIO DEPORTIVO. Una charla en la que el exjugador, que ahora se forma como entrenador, repasa esos años en el club gallego, al que sigue en la actualidad y que analiza como amante del fútbol. Porque ahí también quedó parte de su corazón.

Con humildad y naturalidad, con las ideas futbolísticas muy claras, Jozabed desgrana en esta entrevista algunos de los recuerdos que le marcaron en el Celta de Vigo. Los mejores y los más complicados. Aquella semifinal de la Europa League contra el Manchester United, también algún año difícil para asegurar la permanencia. También repasa el equipo vigués de ahora, el de Claudio Giráldez, con el que se siente muy identificado, y los nombres propios. De Iago Aspas, con el que compartió vestuario, a canteranos como Miguel Román que le llaman la atención. Un ratito de fútbol, del pasado, del presente y del futuro con Jozabed Sánchez.

- Empecemos por lo último. Dejó el fútbol en 2024 y ahora anda formándose como entrenador. ¿Cómo le va en esa andadura?

- Mi última temporada fue en Lugo y al poner fin a esta etapa como jugador es algo que tenía ahí en mente. El tema de una vez que acabara como futbolista el intentar seguir vinculado a esto desde la posición de entrenador. Ya tenía previamente hecho los dos niveles, de los tres que son. El año pasado sí que estuve haciendo un año entero entrenando a unos juveniles para poder acceder a ese nivel 3, que ya queda poco para poder conseguirlo y así tener los tres niveles de entrenador. ¿Quién sabe? Quiero tener todos los papeles en regla por si se da la oportunidad de seguir por este camino vinculado al fútbol.

- ¿Se ve entonces en unos años como entrenador del fútbol, le gustaría?

- Es algo que al final nunca sabes si te va a gustar o simplemente si vas a valer, porque es algo muy diferente jugar a fútbol que entrenar. En parte, el año pasado con los juveniles, para mí fue también ver si realmente me gustaba. Sobre todo si me gustaba ese día a día de intentar ayudar a los chavales a intentar hacerles ver y enseñarles el fútbol desde el punto de vista que yo lo veo, si iba a valer para eso, para que ellos fueran capaces de acatar conceptos y si yo iba a saber transmitírselos. Fue un año que lo cogí para eso, para evaluarme a mí mismo, para ver sobre todo si me gustaba. La verdad que sí, que me gustó y a raíz de ahí decidí hacer el nivel 3 y por qué no, intentar a partir de ahora, empezando lógicamente desde muy abajo, pero poco a poco ir adquiriendo esa experiencia desde los banquillos.

- Vayamos ahora al pasado. ¿Si le pregunto por el Celta de Vigo y su etapa como jugador, qué es lo primero que se le viene a la mente?

- Son todos buenos recuerdos. Aunque sí que es verdad que tuvimos algún que otro año malo, en cuanto al tema clasificatorio, pero en Vigo yo viví tres temporadas que a nivel personal estuve muy a gusto, tanto dentro del club, como en la ciudad, como con el gallego y con las personas en general. A mí y a mi pareja nos trataron muy bien en aquella época . Siempre tengo muy buenos recuerdos de mi etapa en Vigo y, por supuesto, siempre les voy a desear lo mejor.

- Si se tuviera que quedar con un momento de esa etapa en el Celta, ya fuera en lo colectivo o en lo personal, ¿cuál sería?

- Lógicamente me tengo que quedar con esa semifinales de Europa League, o sea el partido de vuelta de Old Trafford con el Manchester United, porque al final por nivel de importancia no son tipos de partidos que muchos jugadores de mi nivel solemos jugar. A mí ese partido se me quedó marcado un poco por todo. Por la importancia del partido, por el escenario que era y quizás como momento más importante en mi etapa de Celta te tendría que decir eso, aunque también es verdad que hubo otros, pero si me pides uno, ese es lógicamente.

- ¿Y el momento más complicado en esa etapa en el Celta?

- Quizás te diría que en la última temporada. Vivimos una época, el grupo y el club, en la que la verdad que estábamos mal a nivel deportivo y al final se consiguió salvar la categoría, pero sí que hubo un momento de la temporada en la que la verdad que la cosa pintaba mal. Hubo un partido en el que al descanso nos fuimos perdiendo y si perdíamos ese partido pues estábamos a 7 puntos de la salvación con el Villarreal. Son momentos complicados que a ningún jugador le gusta pasar, pero que en ese año nos tocó vivir y fuimos capaces de darle la vuelta a la situación y al final salvar la categoría. Es verdad que en esa época de marzo, si no recuerdo mal, quedando 10 o 12 jornadas de Liga, estábamos realmente mal.

- Dejó el fútbol hace dos años, ¿ahora que se sale de la vorágine del día a día mira de otra forma esos años como futbolista y los disfruta más?

- Sí que te tengo que decir que he disfrutado también muchos momentos y he sido consciente siempre en todos los momentos de la dificultad que conlleva poder llegar a esos niveles. Luego he sido consciente de que he sido un privilegiado. Los niños en España y cualquier lado, su sueño es ese, ser futbolista. Yo en ese sentido, a pesar de haber estado metido en esa vorágine de la que me hablas, siempre he sido consciente de lo difícil que era y del sueño que estaba viviendo. Ahora echas la vista atrás y te quedan muchos recuerdos bonitos, mucha nostalgia, porque a uno que ha sido futbolista nunca quiere que llegue ese momento de tener que colgar las botas. Al echar la vista atrás me siento un privilegiado, sobre todo por haber podido vivir mi sueño desde pequeño y haberlo podido sentir.

- Volviendo a su etapa del Celta de Vigo, ¿sigue teniendo contactos con excompañeros, con el club, mantiene ese vínculo con el Celta y con Vigo?

-Sí, al final fueron tres años en los que hice amistades que son para toda la vida. De hecho, cada cierto tiempo, intento ir por allí y visitar amigos Es verdad que desde mi época, ya en activo, nos hemos ido retirando muchos y solo queda gran Iago de ese grupo que éramos. Tengo mucha relación con Sergio Álvarez, que ahora es directivo en el club y hablo muy a menudo con él. Cada vez que vienen aquí a Sevilla a jugar, con el Betis o con el Sevilla, los visito y charlo con él, porque al ser directivo viene acompañando la expedición. Al final fueron tres años y sí que consigo mantener relación con gente de Vigo.

- Supongo que es futbolero y que sigue también al Celta de Vigo, ¿qué le parece? Ya no solo te hablo de esta temporada, del primer partido, sino en general de lo que vienes haciendo en los últimos años.

- Sí, la verdad que puede ser al equipo que más sigo en LALIGA. Aparte porque he jugado allí, pero porque me gusta mucho lo que es el Celta de Vigo con Claudio Giráldez. Para mí hay un antes y un después desde la llegada de Claudio a lo que había antes y los que pasaron que creo que el último entrenador era Rafa Benítez. Para mí, Claudio con su manera de ver el fútbol y cómo lo estaba haciendo en el filial, le ha dado un soplo de aire fresco a un club que necesitaba eso. Lo han encontrado en la casa.

Me considero un fiel enamorado de esta propuesta de juego que tiene, del modelo de juego que tienen, de lo que intentan hacer con el balón. La verdad que veo mucho al Celta. El año pasado fue el equipo al que más vi, al que más seguí, del que más copié cosas. Como ahora lo veo todo desde otra perspectiva, me gusta analizar más cosas del juego que antes no analizaba. Me encanta este Celta de Vigo, con la dificultad que tiene a hacerlo con mucha gente de la casa. Creo que es el club quizás más canterano ahora mismo en toda Primera División. Ves un once del Celta, y el 60 o 70% son jugadores canteranos y son capaces de competir al máximo nivel, de conseguir unos objetivos súper ambiciosos como son dos años consecutivos en Europa. Me encanta lo que veo de este Celta.

- Le quiero preguntar por nombres propios de este Celta de Vigo. ¿Quién le gusta o le llama la atención? Supongo que uno de ellos será Iago Aspas, con el que coincidió.

- Sí, lógicamente Iago. Es verdad que ya al final es algo natural y algo generacional, y tiene a lo mejor menos importancia de la que tenía en mi época. Esa es la grandeza del Celta. En mi época yo me acuerdo que si no estaba Iago, había un Celta con Iago y otro Celta sin Iago. Ahora no, el Celta es capaz de competir con Iago y sin Iago. Me gustan muchos jugadores, por ejemplo los chavales que están saliendo de la cantera. Me gusta mucho el mediocentro Miguel Román, que creo que con balón le da mucho criterio. Me gusta mucho el año pasado cuando vino Fer López a mitad de temporada. Me gusta mucho Pablo Durán, que juega en punta...me gustan mucho jugadores del Celta y la gran mayoría son canteranos, Hugo Álvarez, Sergio Carreira... Después, creo que Marco Alonso, con balón, le da una salida muy limpia desde atrás, aparte de que aporte su experiencia en un grupo tan joven como el que es. Hay muchos nombres propios de este Celta que me gustan.

- El Celta viene de dos temporadas seguidas clasificándose para Europa, algo complicado para determinados clubes por tener que combinar competiciones. ¿Lo ve como un objetivo que puede cumplir nuevamente?

- No sé los objetivos internos que ellos tendrán. Lógicamente el club, ellos como plantilla, el cuerpo técnico habrán establecido unos objetivos internos que no sé cuáles son y que intentarán de cumplir. Lógicamente para un equipo que no es de los grandes equipos de España a nivel de presupuesto, como pueden ser los que ya sabemos, el Barça, el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Villarreal, el Sevilla en su momento, ahora está por ahí el Betis... lógicamente competir en tres competiciones se puede hacer difícil. De hecho, en mi época aquel año de tres competiciones, conseguimos llegar a semifinales de Copa, a semifinales de Europa League, pero LALIGA quedamos a mitad de tabla. Quizás esto es lo difícil, hacer un buen papel en las tres competiciones, pero no dejar LALIGA a un lado, que al final es la que te da de comer e intentar establecerte en esos puestos puesto europeos.

Veo un Celta con unas bases muy sólidas. Capaz Claudio, de poder rotar de un miércoles a un domingo el once entero, pero el once que salga un miércoles y el que salga un domingo van a tener las mismas garantías. Eso es importante, tener 23 jugadores metidos en la plantilla, sabiendo que pueden participar en cualquier momento y que cuando participan al final lo hacen bien y dan rendimiento eso a la larga te asegurar poder competir en las tres competiciones sin dejar ninguna de lado. Es lo que al Celta el año pasado le hizo de nuevo quedar en puesto europeo.

- Por último, supongo durante este tiempo le habrá llegado el cariño de los aficionados de Celta. ¿Qué mensaje le dejaría a los aficionados del Celta?

- Nunca he sido mucho de redes, ahora me las cree y tengo poquitos seguidores, entonces no me llegan muchos mensajes. Tampoco me considero nadie para mandar mensajes, simplemente que disfruten del Celta que están viendo. Un Celta canterano con una identidad de juego muy definida, que está consiguiendo objetivos ambiciosos y que hacen que el club vaya creciendo mucho más en el ámbito deportivo.