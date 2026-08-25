El Celta de Vigo hace oficial el fichaje de Couhaib Driouech

El club olívico cierra la incorporación del extremo izquierdo hasta junio de 2030. El marroquí llega para aportar velocidad, desborde y capacidad de generar ventajas en el último tercio de campo tal y como han apuntado los vigueses en el comunicado de su web

El Celta de Vigo llevaba varios días con el fichaje de Couhaib Driouech cerrado pero no ha sido hasta este martes cuando el cuadro de Claudio Giráldez. Couhaib Driouech podría haber cerrado su llegada al Celta de Vigo por un montante de unos ocho millones de euros que los olívicos habrían pagado a su antiguo club, el PSV. Couhaib Driouech ha desarrollado toda su carrera en la Eredivise, entre el Heerenveen, donde debutó en la Primera división de Países Bajos, hasta el PSV y pasando por el Excelsor.

El Celta de Vigo ya tiene el fichaje de Couhaib Driouech

Couhaib Driouech es un jugador de 24 años nacido en Países Bajos pero con ascendencia marroquí por lo que representa al país africano. Couhaib Driouech cuenta con amplia experiencia en la Eredivise, la única competición nacional que ha conocido por lo que en su llegada al Celta de Vigo se estrenará en LaLiga EA Sports.

Además Couhaib Driouech cuenta con experiencia en la Champions League, donde en la edición del pasado curso marcó tres goles y repartiendo dos asistencias en siete duelos. Por lo tanto se podría decir que Couhaib Driouech es un jugador que encaja a la perfección con lo que busca el Celta de Vigo ya que los celestes disputarán este año nuevamente la Europa League y será necesario contar con jugadores experimentados en competición continental.

El comunicado del Celta de Vigo anunciando el fichaje de Couhaib Driouech

El Celta de Vigo anunció el fichaje de Couhaib Driouech con el siguiente comunicado: "El Celta y el PSV Eindhoven han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Couhaib Driouech, que firma por cuatro temporadas y se incorporará al conjunto celeste hasta junio de 2030. El atacante marroquí afrontará en Vigo su primera experiencia fuera de los Países Bajos después de desarrollar toda su trayectoria profesional en la Eredivisie.

Couhaib Driouech con el PSV

A sus 24 años, Driouech es un extremo diestro que se desenvuelve principalmente en la banda izquierda, aunque también puede actuar por el costado derecho. Su perfil aporta velocidad, desborde y capacidad para generar ventajas en el último tercio, destacando especialmente en el uno contra uno, en los cambios de ritmo y en su capacidad para atacar los espacios a la espalda de la defensa. Sus características encajan a la perfección en el esquema de Claudio Giráldez, por lo que su incorporación aportará profundidad, desequilibrio y nuevas alternativas al ataque celeste.

El jugador llega a Vigo avalado por su rendimiento en el PSV Eindhoven. La pasada temporada disputó 40 partidos, en los que marcó nueve goles y repartió un total de ocho asistencias. Driouech cuenta además con experiencia en la máxima competición continental. Ha participado en 12 partidos de Champions League, sumando cuatro goles y dos asistencias. Entre sus actuaciones destaca el encuentro ante el Liverpool la pasada campaña, en el que anotó un doblete y fue elegido MVP.

Nacido en Haarlem, el atacante comenzó su carrera en el Excelsior Rotterdam y posteriormente pasó por el SC Heerenveen antes de incorporarse al PSV. Internacional sub-23 con Marruecos, afronta ahora un nuevo capítulo en su trayectoria deportiva a las órdenes de Claudio Giráldez. Con la llegada de Driouech, el Celta incorpora a un futbolista joven, con experiencia al más alto nivel y un perfil con margen para seguir creciendo de cara a una temporada que volverá a ser ilusionante".

El Celta de Vigo acelera en el mercado de fichajes

Después de estrenarse en Liga con empate ante el Valencia, el Celta de Vigo cierra con Couhaib Driouech su quinto fichaje a pocos días para que llegue el cierre del mercado. Anteriormente llegaron Faye en calidad de cedido desde el Leverkusen, Aleix Febas y Javi Galán libres desde Elche y Osasuna. También llegó a préstamo Altay Bayindir desde el Manchester United y Claudio Giráldez ha reclutado desde el Fortuna a Hugo González que ya tiene ficha del primer equipo.