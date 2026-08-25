Palo para el Celta de Vigo con la lesión de Borja Iglesias

El cuadro olívico ha informado este mismo martes de que el delantero de Santiago de Compostela sufre una rotura miofascial del sóleo de su pierna izquierda

Parece que el Celta de Vigo está peleado con la fortuna en la 2026/27. El cuadro de Claudio Giráldez no pudo empezar la temporada con normalidad ya que un hongo afectó al césped de Balaídos y esto propició que el choque ante Osasuna se aplazase al próximo 27 de agosto. Por lo tanto, el Celta de Vigo se estrenó en Liga disputando el choque de la jornada 2 ante el Valencia con empate a cero.

En este encuentro ni en toda la pretemporada del Celta de Vigo ha participado uno de sus jugadores más importantes como es el delantero Borja Iglesias. Si se podría pensar que el ariete nacido en la ciudad de Santiago de Compostela podría debutar el próximo jueves ante Osasuna, una inoportuna lesión ha trastocado los planes del cuadro gallego y del propio jugador.

El Celta de Vigo informa de la lesión de Borja Iglesias

El Celta de Vigo, en un escueto comunicado publicado en la tarde de este martes, informaba de que Borja Iglesias sufría una "rotura miofascial del sóleo izquierdo". Además el propio Celta de Vigo informó de que el periodo estimado de baja que puede tener la dolencia de Borja Iglesias es de dos semanas. De confirmarse estas dos semanas de baja para el delantero del Celta de Vigo, el santiagués se podría perder hasta cuatro encuentros en el arranque del curso en LaLiga EA Sports.

El tiempo de baja de Borja Iglesias

Además del anteriormente citado partido ante Osasuna en Balaídos del próximo 27 de agosto, Borja Iglesias podría ausentarse ante el Athletic Club (30 de agosto), Real Sociedad (3 de septiembre) y Getafe (7 de septiembre). Si se cumplen esas dos semanas, Borja Iglesias podría volver a estar disponible para el duelo del Celta de Vigo ante el Málaga que está fijado para el fin de semana del 12-13 de septiembre en Balaídos.

El problema de los delanteros en el Celta de Vigo

Con la lesión de Borja Iglesias en el Celta de Vigo, Claudio Giráldez tiene un serio problema ante la falta de delanteros. En el partido ante el Valencia, Claudio Giráldez alineó como '9' a Jutglá, que apenas tuvo incidencia en el ataque olívico.

Borja Iglesias no participó en el debut en Liga del Celta de Vigo ante el Valencia

Además, el Celta cuenta con el marroquí El Abdellaoui y Hugo Álvarez. El siguiente duelo del Celta de Vigo ante Osasuna será una importante prueba de fuego para la pizarra de Claudio Giráldez ya que el gallego tendrá que sacar sus mejores recursos ante la ausencia de Borja Iglesias, un delantero que recordemos, el pasado curso firmó un total de 18 goles entre Liga, Copa del Rey y Europa League.