Borja Iglesias: la vuelta de un campeón del mundo a Afouteza

El delantero regresa a la disciplina del cuadro vigués después de sus vacaciones tras conquistar el Mundial el pasado 19 de julio con la selección española

Borja Iglesias ha regresado este martes a la disciplina del Celta de Vigo. Lo ha hecho como campeón del Mundo, después del título conseguido con la selección española el pasado 19 de julio en Nueva York. Ahora, tras las tres semanas correspondientes de vacaciones, el Panda vuelve a enrolarse en el día a día del cuadro vigués. Para empezar el delantero ha acudido a Afouteza para realizarse las pruebas médicas propias del inicio de pretemporada.

Después de que semanas atrás fuera Starfelt, el otro mundialista del Celta de Vigo, el que regresara, ahora le ha tocado el turno a Borja Iglesias. El delantero vuelve tras un gran logro como el Mundial para afrontar una temporada intensa con el equipo vigués que otra vez disputará tres competiciones, al estar clasificado para la Europa League.

Borja Iglesias regresa a cuatro días del estreno de la temporada para el Celta de Vigo

El propio Celta de Vigo, a través de sus redes sociales, se hacía eco del regreso al trabajo de Borja Iglesias. "Un campeón del mundo en Afouteza", decía junto a una fotografía del Panda. Luego también mostraba un vídeo en el que se podía ver esos primeros minutos del futbolista a su regreso.

La vuelta de Borja Iglesias se produce a cuatro días del estreno oficial de la temporada del Celta de Vigo. Los vigueses arrancarán este sábado ante Osasuna en Balaídos a partir de las 21.30 horas. Es poco probable, por tanto, que el campeón del mundo pueda estar para ese partido, aunque habrá que esperar para conocer la decisión de Claudio Giráldez. En cualquier caso, el atacante inicia ahora una intensa y pretemporada particular para estar cuanto antes a disposición de su técnico.

Hay que recordar que el Celta de Vigo, como todos los equipos españoles que tenían al menos un semifinalista del mundial en sus filas, tenían la posibilidad de retrasar su primer jornada. Sin embargo el club vigués decidió no acogerse a esa posibilidad para no cargar más de la cuenta su calendario ante los inminentes compromisos ligueros y europeos que tiene por delante. Un intenso final de agosto y principio de septiembre aguarda a los vigueses.

Todos a disposición de Claudio Giráldez menos los lesionados y el apartado Ilaix Moriba

Con el regreso de Borja Iglesias, más allá del trabajo específico que deberá realizar el Panda para ponerse al nivel de sus compañeros, Claudio Giráldez tiene a casi toda su plantilla a su disposición. Sólo están fuera de combate los dos lesionados Javi Galán y Pablo Durán. El lateral izquierdo sufrió una rotura fibrilar de bajo grado en el recto femoral izquierdo en el primer partido de la pretemporada que el equipo disputó contra el Sporting de Braga. En el caso del delantero se sigue recuperando de los problemas en su hombro izquierdo que le llevaron a ser operado en el mes de mayo.

El que, de momento, tampoco está con el grupo es Ilaix Moriba. El centrocampista fue apartado por indisciplina y su futuro está en el aire, ya que es uno de los candidatos a salir en la recta final de este mercado.