Borja iglesias y Starfelt: la saga continúa en el octavo Mundial con representantes del Celta de Vigo

El español y el sueco serán los jugadores del cuadro celeste en una cita en la que los gallegos batieron su récord en 2002 con siete futbolista en Japón y Corea del Sur

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que arrancará el próximo 11 de junio, contará con dos representantes del Celta de Vigo. Se trata del español Borja Iglesias y del sueco Carl Starfelt que alargarán la saga de jugadores que, vistiendo la camiseta del cuadro celeste, han participado en el mayor torneo de selecciones. Un evento que siempre supone un escaparate, también con otras derivadas.

Se trata del octavo Mundial de la historia que cuenta con jugadores del Celta de Vigo. Borja Iglesias y Starfelt, por ejemplo, suceden a Joseph Aidoo, quien con Ghana, y Luca de la Torre, con Estados Unidos, estuvieron en la anterior cita de Qatar 2022. Cierto es que entonces también pertenecía al club gallego el mexicano Orbelín Pineda, aunque estaba cedido en el AEK de Atenas. Se mantiene, por tanto, la cifra de dos mundialistas celestes respecto a la última edición.

Siete futbolistas del Celta de Vigo estuvieron en el Mundial de 2002 de Japón y Corea del Sur

La estirpe la comenzó Gabriel Alonso, quien con la selección española, participó en el Mundial de 1950 en Brasil. Un campeonato en el que el combinado nacional acabó en cuarta posición. El representante del Celta en ese torneo, recordado por el Maracanazo de Uruguay en la final, participó en seis partidos. Hasta 1994 no volvería a haber representantes de los gallegos en este tipo de citas.

Sin duda el gran Mundial en cuanto a representación del Celta de Vigo fue el de 2002. En aquella edición, celebrada entre Corea del Sur y Japón y en la que el título fue para Brasil, fueron siete los mundialistas de los gallegos. Fueron los casos de Pablo Cavallero y Gustavo López, con Argentina; Juanfran, con España; Benni McCarthy, con Sudáfrica; Iván Kaviedes, con Ecuador; y Valery Karpin y Aleksandr Mostovoi, con Rusia.

Iago Aspas participó en el Mundial de 2018 en Rusia

El segundo más numeroso fue el de Rusia 2018, en el que Francia conquistó el título. El Celta de Vigo tuvo en aquella cita representación con Iago Aspas, con España; Pione Sisto, con Dinamarca; y Maxi Gómez, con Uruguay. Aquella cita podría también interpretarse como con un cuarto jugador de los gallegos, dado que el sueco John Guidetti había pertenecido al equipo durante el curso 01/02.

Después del señalado de 1950 con Gabriel Alonso hubo un salto que llevó hasta el Mundial de Estados Unidos de 1994, conquistado por Brasil. En esa cita volvían a estar jugadores del Celta de Vigo. Los dos, además, con la selección española que dirigía Javier Clemente. Fueron el portero Santiago Cañizares y el defensa Jorge Otero.

Los primeros extranjeros mundialistas del Celta de Vigo fueron en 1998

Otros dos futbolistas celtiñas participaron en Francia 1998, cuyo campeón fue el país anfitrión. Goran Djorovic jugó con la selección de Serbia, mientras que Dan Eggen hizo lo propio con Noruega. Se daba la circunstancia de que por primera vez en la historia jugadores extranjeros del Celta de Vigo tenían presencia en un Mundial.

La nómina de jugadores de Celta de Vigo en los mundiales la completan Fabián Orellana, con Chile; y Augusto Fernández, con Argentina, que estuvieron en Brasil 2014, donde el campeón fue Alemania.