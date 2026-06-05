El Celta de Vigo recibirá entre 550.000 y 800.000 por Borja Iglesias y Starfelt

Los gallegos contarán con dos mundialistas en el torneo que arranca el próximo de junio y la FIFA establece un sistema de premios por jugador y día que compensa a los equipos propietarios de los jugadores

El Celta de Vigo contará con dos futbolistas en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que arrancará el próximo 11 de junio. Borja Iglesias, con la selección española, y Carl Starfelt, con el combinado sueco, serán los representantes del cuadro gallego. Una situación de prestigio deportivo que también dejará un premio económico en las arcas del club.

Desde hace tiempo que la FIFA establece unas compensaciones a los clubes por la presencia de los jugadores en este tipo de torneo. Una cuantía que se obtiene por día y futbolista y que, por ejemplo, en el caso del Celta de Vigo dejará un punto de partida de unos 550.000 euros, que puede elevarse hasta los 800.000.

La FIFA establece una cuantía de 9.000 euros por futbolista por cada día de concentración en el Mundial. Esto supone unos 275.000 por jugador únicamente con la fase de grupos. Como el Celta de Vigo suma los citados Borja Iglesias y Starfelt se iría a los 550.000 euros, ya por el simple hecho de que disputaran la primera fase del campeonato. En el mejor de los casos podría b, que supondría que los dos representantes de los gallegos estuvieran hasta el final en competición.

Los grupos de la España de Borja Iglesias y la Suecia de Starfelt

Hay que recordar que en el caso de España está encuadrada en el Grupo H. Los rivales de la selección española son Cabo Verde, Arabia Saudía y Uruguay. Sería más que sorprendente que los de Luis de la Fuente no avanzaran en el Mundial, por lo que los premios del Celta de Vigo por Borja Iglesias deben crecer.

Suecia, por su parte, está ubicada en el Grupo F del Mundial. Los nórdicos se verán las caras en la primera fase con Túnez, Japón y Países Bajos. Más dificultades para pasar a la siguiente ronda, aunque no es ninguna quimera. Además hay que recordar que en este Mundial, con 48 participantes, avanzan a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada grupo, más los ocho mejores terceros de doce posibles.

Evidentemente la presencia de mundialistas no es únicamente por los premios y el prestigio deportivo. También la propia revalorización de los futbolistas los coloca en el escaparate y hace que sus valores de mercado puedan crecer en algunos casos. Cierto es que los dos jugadores del Celta, por edad, esa subida puede estar más condicionada.

La pretemporada del Celta de Vigo arranca el 6 de julio

Lo que seguramente provocará es que en el caso de Borja Iglesias y Starfelt, en función de cuáles sean sus respectivos recorridos en el Mundial, no puedan estar en el inicio de la pretemporada del Celta de Vigo a las órdenes de Claudio Giráldez. La fecha es el 6 de julio cuando arrancarán los reconocimientos médicos y entrenamientos, aunque los jugadores por normativa deben tener al menos tres semanas de vacaciones.

Situaciones a tener en cuenta para un Celta de Vigo que tiene dos representantes en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y que siempre supone un prestigio para cualquier club que cuenta con algún futbolista en el torneo.