Javi Rodríguez eleva a 25 los futbolistas del Celta de Vigo que han jugado con la selección española

El defensa se estrenó con España en el tramo final del amistoso contra Irak y redondea una cifra histórica para el cuadro gallego en cuanto a internacionales nacionales

Javi Rodríguez vivió este jueves un día muy especial al debutar con la selección española absoluta en el partido amistoso que el combinado de Luis de la Fuente disputó ante Irak, preparatorio para el Mundial de Estados Unidos, México y Japón. El defensa, en el grupo de apoyo, también entró en la historia del Celta de Vigo.

Con su estreno con la selección española, Javi Rodríguez elevó hasta 25 los futbolista del Celta de Vigo que han vestido la camiseta de la selección española absoluta. Una cifra redonda que el joven defensor tuvo el honor de completar y que le hace entrar en un selecto club de la historia de la entidad gallega.

Los 25 jugadores del Celta de Vigo que han jugado con la selección española

La lista de 25 jugadores del Celta de Vigo que han jugado la selección española, tal y como recuerda Afouteza e Corazón, es la siguiente: Polo, Vega, Pahíño, M. Muñoz,G. Alonso, Quique Costas, Rodilla, Cañizares, Otero, Losada, Salgado, Juan Sánchez, Juanfran, Velasco, Catanha, Oubiña, Ángel López, Nolito, Iago Aspas, Brais Méndez, Fran Beltrán, MinguezaBorja Iglesias y Javi Rodríguez.

Con el dorsal 20 a su espalda, Javi Rodríguez ingresó en el terreno de juego en el minuto 73 en sustitución de Pedro Porro. El defensor del Celta de Vigo pudo disfrutar del tramo final del encuentro en el que dejó su nombre grabado en la historia. El resulta de 1-1, con goles de Ferran Torres primero y el empate del visitante Doski fue lo de menos. Los dos tantos llegaron, además, antes de que el celtiña entrara al campo.

El agradecimiento de De la Fuente y vacaciones para Javi Rodríguez

El debut de Javi Rodríguez no fue el único en un día en el que Luis de la Fuente quiso agradecer a los jugadores del grupo de apoyo su trabajo de estos días. Marc Bernal (Barcelona), Jon Martín (Real Sociedad), Gonzalo (Real Madrid), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Beñat Turrientes (Real Sociedad), Javi Guerra (Valencia) y Leo Román (Mallorca) también disfrutaron de su estreno con la selección.

Hay que recordar que Javi Rodríguez forma parte del grupo de apoyo de nueve jugadores de los que tiró Luis de la Fuente para ayudar en la primera fase de la concentración de la selección española que prepara el Mundial. Jóvenes jugadores que no estarán en el torneo pero a los que el seleccionador tiene en cuenta y con los que mira al futuro. Un premio en el caso del jugador celeste al año que viene haciendo. Ahora el celtiña inicia sus vacaciones.

"Se lo merecían todos y estamos contentos de que haya sido así. El partido ha ido de tal manera que ha invitado. Nos han ayudado muchísimo y seguro que en poco tiempo a muchos de ellos los veremos en la absoluta", indicó Luis de la Fuente sobre estos jugadores.

La de Javi Rodríguez no fue la única presencia del Celta de Vigo en el partido en Riazor. Borja Iglesias, que sí está entre los 26 que viajarán al Mundial, fue titular en este penúltimo amistoso antes de que dé comienzo el torneo. El Panda partió de inicio en el equipo que puso en liza De la Fuente y disputó la primera parte antes de ser suplido por el madridista Gonzalo.