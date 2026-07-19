El Celta de Vigo se interesa en la llegada de un pupilo de Unai Emery

El cuadro vigués, según apuntó el diario británico 'The Athletic', pertenciente el New York Times, sería uno de los equipos que se habría fijado en el jamaicano Leon Bailey, delantero que cumplirá 29 años el próximo mes de agosto. Clubes como el Trabzonspor turco o el Hull City de la Premier, andan detrás del ariete

El Celta de Vigo se estrenó este pasado sábado en la pretemporada con un amistoso ante el Braga portugués. Los de Giráldez terminaron el encuentro con un empate a dos del que el propio técnico vigués admitió que sacó muchas conclusiones. Los goles del Celta de Vigo corrieron a cargo de Carlos Domínguez y Hugo González. Con el primer partido del Celta de Vigo ya superado y mirando los celestes al Mundial para ver si Borja Iglesias se convierte en el primer jugador vigués en ganar un Mundial, desde Inglaterra apuntan al interés en un delantero.

Leon Bailey, jamaicano que el próximo mes de agosto cumplirá 29 años, estaría en el radar de un Celta de Vigo que habría mostrado interés por el ariete del Aston Villa de Unai Emery. El Celta de Vigo no es el único equipo, según apuntó 'The Athletic' el ariete jamaicano también tiene detrás el interés del Trabzonspor de la Superliga de Turquía y el Hull City de la Premier League

Leon Bailey, un delantero que interesa al Celta de Vigo

Leon Bailey llegó al Aston Villa de Unai Emery en el verano de 2021 después de pagar los británicos un montante de 32 millones de euros al Leverkusen. Tras cuatro campañas en las que su mejor registro fue en la tercera con 10 tantos en la Premier League, los Villanos decidieron cederlo la pasada temporada a la Roma en la primera mitad del curso. La falta de rendimiento de Leon Bailey provocó que los italianos lo devolviesen y nuevamente en el Aston Villa no logró marcar ni un solo gol en la segunda mitad de la temporada.

Leon Bailey tiene contrato con el Aston Villa hasta junio de 2027 y según apuntó el medio citado anteriormente, la intención del delantero jamaicano es seguir en la Premier League. Detrás de Leon Bailey están Trabzonspor, el propio Celta de Vigo y el Hull City. Si nos atenemos a la información publicada desde Inglaterra en relación a las intenciones de Leon Bailey, parece que el Celta de Vigo no lo tendrá sencillo para pelar por hacerse con los servicios del ariete jamaicano. A pesar de esto, Bailey no tendrá oposición por parte del Aston Villa ya que el jugador no entra en los planes de Unai Emery para la próxima temporada.

Leon Bailey ganó la Europa League el pasado curso con el Aston Villa

El delantero del Celta de Vigo

El Celta de Vigo cuenta actualmente con cinco delanteros puros como podrían ser Pablo Durán (actualmente lesionado), Ferran Jutglá, Willios Swedberg, Hugo Álvarez y Borja Iglesias. Precisamente este último, con contrato hasta junio de 2028, podría ser uno de los que abandonase el Celta de Vigo este verano. Borja Iglesias ha tenido propuestas desde México, más concretamente desde el América. Desde el Celta, Claudio Giráldez expresó días atrás su deseo de que Borja Iglesias siga en Balaídos: "No me imagino que se pueda llevar a cabo su venta. No tengo constancia de nada de eso. Yo quiero que Borja siga y espero que sea así".