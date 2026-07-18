Borja Iglesias puede romper una 'maldición' del Celta de Vigo en el Mundial

El delantero nacido en Santiago de Compostela no será el primero que esté presente en una final. En 2014, Augusto Fernández, formó parte de la selección de Argentina que cayó en la final ante Alemania en la cita de Brasil

Borja Iglesias, que apenas ha participado en la selección española de Luis de la Fuente más allá de un testimonial minuto ante Portugal en octavos de final, está demostrando con hechos lo que sus palabras transmitieron antes. Borja Iglesias está sabiendo asumir su rol en España y si la Roja es capaz el próximo domingo de vencer a Argentina en la final del Mundial será el primer jugador del Celta de Vigo que presuma de este hecho.

Tras la clasificación de España a la final del Mundial tras vencer a Francia por 0-2, Borja iglesias se convirtió en el segundo jugador del Celta de Vigo en meterse en un partido de este tipo perteneciendo al club celeste. El primero fue en 2014 Augusto Fernández. En el Mundial de Brasil, el Argentino formó parte de la Albiceleste y llegó al partido definitivo.

Borja Iglesias quiere romper la historia del Mundial y el Celta de Vigo

De este modo, Borja Iglesias tiene en su mano en convertirse en el primer jugador que perteneciendo al Celta de Vigo gana un Mundial. Más allá de la testimonial participación de Borja Iglesias en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, alzarse como campeón del mundo sería una confirmación más del crecimiento que está teniendo el Celta de Vigo en las últimas temporadas.

Augusto Fernández, el primer jugador en la historia del Celta de Vigo en llegar a una final, no pudo alzar el título en el Mundial de Brasil 2014. En la final la Albiceleste que dirigía Alejandro Sabella, cayó por un ajustado 1-0 ante Alemania. Mario Gotze marcó el gol que le dio el título de campeón del mundo a Alemania y privó al Celta de Vigo de tener a su primer jugador con un Mundial en su palmarés.

Iago Aspas y un grato recuerdo entre Argentina y España

Iago Aspas es otro de los jugadores que en su momento sentó cátedra en España con su fútbol. Precisamente este pasado viernes, desde la cuenta oficial de X (antes Twitter) del Celta de Vigo, se recordaba que la última vez que España y Argentina se midieron fue en el Metropolitano. En un amistoso de preparación entre ambos combinados de cara al Mundial de 2018, los entonces dirigidos por Luis de la Fuente le endosaron un escandaloso 6-1 a la Albiceleste.

Iago Aspas en el partido con España ante Argentina de 2018

Iago Aspas fue el máximo protagonista de ese encuentro ya que dio tres asistencias de gol y marcó uno de los seis que la Roja el endosó a Argentina. Por desgracia, la destitución de Lopetegui a tan solo un día del arranque del Mundial, privó a España e hacer algo importante en el Mundial de 2018 en el que Iago Aspas representó al Celta de Vigo.