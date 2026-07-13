Borja Iglesias responde a Rajoy tras su polémica sobre Francia: "Me sorprende que a estas alturas estemos con esto"

El delantero de la Selección española se ha pronunciado sobre el "conflicto internacional" que ha causado Mariano Rajoy tras unas declaraciones que tachan de racistas sobre la selección de Francia, próximo rival de España en el Mundial 2026

La previa del Francia - España se está viviendo con auténtico revuelo. No sólo por la importancia de este partido, que enfrenta a dos selecciones más destacadas de este Mundial 2026 en la primera semifinal, también por la gran polémica que se ha generado. Ha sido Mariano Rajoy el que ha provocado un lío a nivel internacional, 'calentando' esta eliminatoria frente al país galo.

El ex presidente del Gobierno escribió una opinión en 'El Debate' que no ha tardado mucho en llegar a Francia y dar la vuelta a nivel internacional. "Francia tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses" publicó Rajoy, una alegación a la que están contentando tanto políticos, autoridades de Francia y ahora Borja Iglesias, que defiende la multiculturalidad como parte de la riqueza de un país.

La polémica por Rajoy llega a la Selección española y Borja Iglesias rompe su silencio

El delantero de la Selección española se ha pronunciado sobre el escándalo que hay montado por las declaraciones de Rajoy justo antes del partido de semifinal contra Francia. "Me sorprende que a esta altura estemos con estas cosas" aseguró el jugador del Celta de Vigo, quién siempre trata de defender los asuntos sociales a través de la visibilidad que tiene gracias al fútbol.

"Entiendo ya la vida y la sociedad como multicultural. Cada uno somos de un sitio, cada uno somos de una manera y creo que esa es la riqueza que tenemos. Entiendo que Francia es tan rica en muchas situaciones por la cantidad de personas de distintos orígenes que tiene" ha explicado Iglesias, también con unas declaraciones que están dando mucho de qué hablar.

"Me da un poco de pena estas cosas. Puedo entender que no lo dijo ni con mala intención, pero creo que tenemos que ser un poquito más cuidadosos con eso" concluye el gallego sobre las palabras de Rajoy en una entrevista con DAZN.

Francia denuncia el "racismo intolerable de" Mariano Rajoy con la selección de Francia

El jugador español no es el único que se está pronunciando sobre esta alegación de Rajoy, lo están haciendo también diversos políticos. En España, la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, le ha acusado de "provocar un conflicto internacional con Francia" por estas declaraciones que acusan de racistas. Sin embargo, las declaraciones más contundentes son las del presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, quién ha atacado con dureza estas palabras.

El presidente de la FFF ha criticado públicamente esta frase del ex presidente español. "Las palabras de Mariano Rajoy evocando al equipo de Francia contienen un tufo de racismo intolerable" denuncia Diallo a través de sus redes sociales. Por su parte, el Gobierno francés ha tachado estas palabras de ser "absolutamente inaceptables y aberrantes".