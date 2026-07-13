Las sorprendentes coincidencias entre la España de 2010 y la de 2026 que hacen soñar con ganar el Mundial

La Selección española está en semifinales del Mundial 2026 y cada vez crece más la ilusión por conquistar el título, especialmente al tener en cuenta la cantidad de similitudes que hay respecto al Mundial de 2010, que dispara el optimismo ante un cruce decisivo como el partido contra Francia

El Mundial 2026 está llegando a su fin y España cada vez está mas cerca de volver a hacer historia. Ya han alcanzado las semifinales por segunda vez, la primera ocasión en la que lo lograron después se proclamaron campeones del Mundo, por lo que la afición española ya sueña con repetir hazaña. Si hay un año en el que se puede lograr es este, con la 'Roja' consiguiendo victorias agónicas pero siempre saliendo airosa.

Ahora es el turno de disputar una final anticipada contra Francia, y el país que gane se clasificará para la gran final del 19 de julio. En el mejor de los casos, sólo dos partidos separan a España de volver a ser bicampeona del Mundo. Y sólo Francia y después Inglaterra o Argentina son los que se interponen en su camino. Los jugadores españoles están muy motivados, el seleccionador muy confiado y la afición ya cree que es posible. Y más una vez se analicen todas las coincidencias con la Selección de 2010, como si de una especie de premonición se tratara.

Las coincidencias de España con el Mundial de 2010 que ya hacen soñar con conquistar el título en 2026

Hagamos un repaso por el tiempo y trasladémonos a 2010, año inolvidable para la Selección española. La 'Roja' llegaba al Mundial como la vigente campeona de Europa, al igual que lo hace la España actual tras coronarse en 2024. Hace 16 años, la Selección empezó el camino en esta competición por países en el Grupo H, al igual que esta edición, y tuvieron un susto inicial contra Suiza que les colocaba lejos del título, como este año ocurrió con el empate con Cabo Verde.

Pero es que no sólo eso, a lo largo de los partidos cada vez se han vivido coincidencias más precisas que dan hasta miedo. El último partido de la fase de grupos en 2010 fue contra un país que dirigía Marcelo Bielsa, concretamente Chile. En esta edición, el equipo de Luis de la Fuente se ha enfrentado al seleccionador argentino en el último cruce de la fase de grupos, esta vez como el líder del banquillo de Uruguay.

Las rondas eliminatorias también son asustadizamente parecidas. El primer rival al que se enfrentó la España de Iniesta y Casillas, entre otros, en las rondas eliminatorias fue Portugal, al igual que ha ocurrido este año, eliminando a los lusos en octavos. En 2010, en cuartos tuvieron un rival mucho más asequible como fue Paraguay, mientras que España 2026 también se midió a una selección que a priori tampoco era favorita como ha sido Bélgica.

España se enfrenta a la gran favorita en las semifinales, contra Francia en el Mundial 2026

La Selección española está ya en semifinales, que será una auténtica final anticipada al tener que enfrentarse a Francia, el país más temido en esta edición al tener un ataque compuesto por Dembelé, Mbappé y Olise. Sin embargo, en 2010 el equipo que dirigía Vicente del Bosque se enfrentó a la gran favorita en semifinales, derrotando a Alemania para alcanzar la primera final de su historia.

Ahora, España vuelve a encontrarse con la que es la principal favorita, que a su vez ya ha demostrado que no es tan invencible como parecía. Este martes 14 de julio se resolverá este partido, y si España logra acceder a la final, la única en la que han competido la han ganado, disparando así el optimismo. "Francia era uno de los candidatos a disputarla. Estar en semifinales en un Mundial es dificilísimo y muy duro. Todos los rivales son muy grandes. Nosotros como equipos somos muy poderosos" reconoce Luis de la Fuente antes de esta eliminatoria

Mikel Merino toma el rol de Iniesta en el Mundial 2026

La última, e igual la más importante, de las coincidencias es que en aquella edición histórica de 2010 fue la figura del '6' del equipo. Andrés Iniesta fue el gran protagonista de este Mundial, especialmente por su gol en la final contra Holanda que proclamó a España campeona del mundo por primera vez. Esta vez, el dorsal '6' del equipo también está siendo decisivo.

Es Mikel Merino el que lleva este número y no hay ni que decir lo fundamental que está siendo en esta edición. Entró desde el banquillo contra Portugal y anotó el gol de la victoria en el minuto 91, certificando la victoria contra los lusos y ahorrando una prórroga. Repitió hazaña contra Bélgica, en un partido en el que no necesitó más de un minuto para anotar el gol de la victoria en el minuto 88, asegurando así el pase de España a las semifinales. En seis días se conocerá al país ganador del Mundial 2026 y esperamos que también haya una gran coincidencia y sea España la que levante el título.