Luis de la Fuente defiende a Lamine Yamal antes de enfrentarse a Francia: "Su mejor partido está aún por llegar"

El seleccionador de España demuestra su plena confianza en el extremo de cara a las semifinales del Mundial 2026, quién aún no ha sido decisivo con la 'Roja' pero en quién apuesta para medirse a Francia

Arranca la fase final del Mundial 2026 y España es uno de los cuatro países que quedan vivos en la competición para pelear por el título. Este martes 14 de julio tienen una cita importantísima con Francia, contra quién se jugarán el pase a una final de la Copa del Mundo por segunda vez en la historia. Por ello, Luis de la Fuente ha querido mostrar su tranquilidad y confianza en el equipo, especialmente en Lamine Yamal, uno de sus jugadores 'intocables' pero que aún no ha mostrado su mejor nivel.

Está siendo el Mundial de las grandes estrellas y jugadores como Erling Haaland, Kylian Mbappé o Jude Bellingham están cumpliendo con las expectativas. Todos menos Lamine Yamal, que sólo lleva un tanto en la competición. No por no haberlo intentado, si no por estar "aún nervioso", tal y como reconocen desde la Selección española. Por ello, el entrenador ha querido darle un apoyo público para que llegue más calmado al partido decisivo contra Francia.

Luis de la Fuente saca pecho por Lamine Yamal y confía en él para ser decisivo contra Francia

El entrenador de España reconoce que "tiene a los mejores futbolistas en su posición", y siempre defiende la importancia de todos ellos, pero es cierto que Lamine Yamal no está siendo tan decisivo como se esperaba. Algo que todavía no preocupa a Luis de la Fuente, quién le muestra todo su apoyo en el momento clave de esta edición de la Copa del Mundo. "El mejor partido de Lamine está por llegar en este Mundial, ahí lo dejo" ha confesado en una entrevista con la Cadena Ser.

"Está tremendamente motivado, no hay más que verle la cara. Tiene muchas ganas. Solo hay que pararle un poco la ansiedad porque no tiene que agobiarse" ha explicado el técnico riojano. "Es un proceso de experiencia y de madurez porque esto ya lo habrán vivido Mbappé o Haaland hace unos años. Él está en el proceso y lo hablamos mucho con él. Va a ser un jugador que va a dejar una buena señal de aquí a que termine el Mundial" terminó de argumentar, teniendo claro que estos "nervios" se debe a su juventud, viviendo el Mundial 2026 con 18 años. Aún así, Luis de la Fuente confía en el extremo derecho para esta semifinal.

Luis de la Fuente analiza las opciones de España de derrotar a Francia en el Mundial 2026

A pesar de que el seleccionador español confía mucho en la plantilla que ha llevado a este Mundial, sabe que el reto que tienen por delante no es nada fácil. "Francia era uno de los candidatos a disputarla. Estar en semifinales en un Mundial es dificilísimo y muy duro. Todos los rivales son muy grandes" reconoció sobre su próximo rival.

Aunque eso sí, si los galos son jugadores muy potentes, los españoles también. "Como equipos somos muy poderosos. El pase a la final está muy abierto" reconoció el español, que cree en poder derrotar al equipo de Didier Deschamps, aunque eso sí, sin mirar los precedentes.

"Son equipos totalmente diferentes. Son otros tiempos, pese a que hay muchos jugadores que ya estuvieron ahí. Habrá novedades de distintos aspectos, tanto a nivel futbolístico como táctico. Creo que ambos equipos hemos mejorado" afirmó Luis de la Fuente, que no se agarra a los últimos partidos entre España y Francia, con ambas victorias de la 'Roja'.