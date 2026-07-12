Las palabras de Rajoy siguen encendiendo a Francia: "Para él, un negro no puede ser francés"

El ex presidente del Gobierno de España afirmó en su columna de opinión en 'El Debate' que Francia "Tiene una plantilla de altísimo nivel, eso sí, sin franceses". Manuel Valls, que fue primer ministro de los galos entre 2014 y 2016 no dudó en calificar estas palabras de "simplemente racismo"

Mariano Rajoy se ha puesto este domingo en el foco de las críticas por sus palabras sobre la selección de Francia. El ex presidente del Gobierno escribió en su columna de opinión en el diario 'El Debate' sobre le origen de los jugadores galos. "Tiene una plantilla de altísimo nivel, eso sí, sin franceses", afirmó Mariano Rajoy.

Estas palabras de Mariano Rajoy han despertado una lluvia de críticas desde la propia Francia, donde tres ministros como Lauren Núñez, Aurore Bergé y Naïa Moutchou calificaron de "inaceptables" y "racistas" las palabras del que fuese presidente del Gobierno de España durante más de seis años y hasta la llegada de Pedro Sánchez. Además, el propio Sánchez también criticó las palabras de Rajoy en una columna de opinión que ha trascendido las fronteras españoles.

Mariano Rajoy, acusado de "racista" en Francia

Además de Pedro Sánchez en calidad de presidente del Gobierno de España, otros ministros españoles como José Manuel Albares u Óscar Puentes también criticaron con dureza las palabras de Mariano Rajoy. Pero las reacciones a las palabras de Rajoy no se han quedado ahí y la última ha llegado desde alguien que el propio ex presidente conoció en su momento.

Maniel Valls, que fuese primer ministro de Francia entre 2014 y 2016, se mostró dolido por las palabras de Mariano Rajoy ya que no "lo veía capaz", tal y como el propio político francés declaró: "Mariano Rajoy. Me senté frente a él, como europeo, como jefe de Gobierno. Por eso sus palabras no solo me indignan, me duelen. No lo creía capaz de ello".

Manuel Valls, en palabras para 'El Español', descartó que las palabras de Mariano Rajoy fuesen una simple "ocurrencia" y más bien una confesión: "No es una ocurrencia, es una confesión. Porque lo que cree no ver en ese equipo no son nacionalidades. Son colores de piel. Es decir que, para él, un negro no puede ser francés. Eso se llama, simplemente, racismo". El ex primer ministro francés también señaló a Rajoy por su desconocimiento de la historia de Francia: "Qué desconocimiento de nuestra historia, a veces atormentada pero rica por su diversidad y ligada a un antiguo imperio colonial en cinco continentes".

Manuel Valls le recuerda a Rajoy los casos de Nico Williams, Lamine Yamal y Laporte

Manuel Valls recordó que su origen está en Barcelona y cómo se naturalizó francés a los 20 años: "Puedo decírselo mejor que nadie. Nací en Barcelona, de padres españoles, y me naturalicé francés a los veinte años. No tengo una gota de sangre francesa, pero Francia corre por mis venas".

Además, el ex primer ministro de la república francesa le refrescó la memoria a Rajoy al hablarle del origen de tres de los jugadores de España: Lamine Yamal, Nico Williams y Laporte. "Pero lo más perturbador está en otra parte. Que Mariano Rajoy mire su propia selección. Lamine Yamal, ese prodigio del que toda España se siente tan orgullosa, es hijo de padre marroquí y de madre de Guinea Ecuatorial. Nico Williams, nacido en Pamplona, es hijo de inmigrantes ghaneses que cruzaron el desierto para llegar a Europa. Es más, en su defensa juega Aymeric Laporte, nacido en Agen, capitán de la selección francesa sub-21 antes de elegir a la Roja. En la selección que defiende Mariano Rajoy hay, literalmente, un francés. Siguiendo su razonamiento, tampoco habría españoles. Creyendo insultar a los Bleus, es a los suyos a quienes primero insulta", explicó Manuel Valls.

La Federación Francesa de Fútbol también respondió a Mariano Rajoy

Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa también calificó de racistas las palabras de Mariano Rajoy: "Las palabras de Mariano Rajoy evocando al equipo de Francia contienen un tufo de racismo intolerable". Además el máximo dirigente del fútbol francés dejó claro que los futbolistas que representan a los Bleus en el Mundial no necesitan un 'certificado' de nacionalidad: "Nuestros jugadores no tienen por qué recibir ningún certificado de nacionalidad de un expresidente español. El equipo de Francia es el equipo de Francia".