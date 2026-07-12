Álex Baena sorprende con la desconocida pasión de Luis de la Fuente

El jugador del Atlético de Madrid y de la selección española apuntó que al de Haro le "gusta mucho el imperio romano y todas esas cosas". Además confesó que esto les ayuda a quitar "un poco la tensión del partido"

Los jugadores que entrena Luis de la Fuente en la selección española son posiblemente los que mejor conozcan al de Haro en su faceta menos profesional y más personal. Luis de la Fuente sorprendió en la previa del duelo ante Bélgica con un tono distendido y hablando de un personaje histórico como Marco Aurelio.

En una entrevista reciente a Álex Baena, uno de sus elegidos para defender a España en el Mundial, el extremo del Atlético de Madrid desveló una faceta desconocida del seleccionador. Álex Baena confirmó lo que ya se pudo intuir después de que Luis de la Fuente hablase del emperador romano Marco Aurelio, su pasión por la filosofía de Roma.

Álex Baena habla de la pasión desconocida de Luis de la Fuente

Álex Baena, que también sonrió cuando fue cuestionado en una entrevista para la agencia EFE por las palabras de Luis de la Fuente sobre Marco Aurelio, confirmó que al técnico le gusta la filosofía romana y que le emplea para darle charlas o hacer comparativas: "De vez en cuando nos habla, le gusta mucho el imperio romano y todas esas cosas. Es una filosofía que a él le gusta mucho y de vez en cuando nos cuenta historia o hace comparaciones que nos vienen bien. Y así quita un poco la tensión del partido".

Sobre esa forma de liberar tensión antes de un partido complicado como el de cuartos de final o el de semifinales del próximo martes, Álex Baena apostó por salir pensando en otra cosa o con una sonrisa en la boca: "Cuando sales riéndote o pensando en otra cosa ayuda. Para mí, pensar menos en el fútbol me viene muy bien. No me gusta mucho pensar en el partido antes y nos viene bien".

Álex Baena sigue las palabras de Lamine Yamal y confía en el nivel de España

Después del partido entre España y Bélgica, Lamine Yamal habló de que el duelo entre la Roja y Francia era toda una final anticipada al ser las dos selecciones de más nivel. Este domingo, Álex Baena apostó por la afirmación de su compañero y catalogó a españoles y franceses como los dos mejores conjuntos de este Mundial: "Ha demostrado ser, junto a nosotros, la mejor. Somos las dos mejores. Sin quitar mérito a Argentina que es la vigente campeona y está en semifinales. Pero es, para mí, el equipo más fuerte junto a nosotros. Te puede cambiar los partidos de un momento para otro con los jugadores que tiene; es una final anticipada".

Además, calificó de "monstruos" a alguno de los jugadores de Francia: "Los cuatro monstruos que tienen arriba. Kylian,Dembélé, Olise, Barcola, que si no juega juega Doué… Son jugadores de nivel estrella Mundial a un nivel espectacular y que funcionan muy bien".

España es el mejor equipo según Álex Baena

El extremo del Atlético de Madrid no desentonó con el mensaje del resto de sus compañeros y consideró a España el mejor equipo del Mundial: "Al final, nosotros, de puertas para adentro, sabemos que somos el mejor equipo. Tenemos, si no decir un 10 en todo, casi la perfección. Somos un equipo que cuando tiene que defender lo hacemos muy bien, cuando tenemos el balón lo hacemos muy bien, cuando salimos al contraataque tenemos jugadores para hacerlo… somos un equipo muy completo que se puede adaptar a todo y eso es lo mejor en el fútbol".

Por último Baena habló de cómo se valora de forma diferente en función de la edad de la persona el hecho de que España haya llegado a su segunda semifinal en un Mundial: "A lo mejor no tanto porque venimos de ganar mucho, muchas generaciones, de llegar siempre a la final. Quizá no se valora mucho. Estuve viendo por redes que a España le costaba mucho pasar de octavos, de cuartos de final… La gente mayor quizá sí lo valora más y la gente joven, acostumbrada a ver España ganar, no mucho. Es la segunda vez que llegamos a semifinales de un Mundial y la gente no lo valora lo suficiente".