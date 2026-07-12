Nico Williams, jugador del Athletic Club y de España, se sincera: "Vomitar en casa, estar con fiebre..."

El jugador de la Roja apuntó en Tablero Deportivo de RNE la complicada temporada que ha vivido al tiempo que reveló que su conversación con Luis de la Fuente tras lesionarse ante Paraguay fue "muy profunda"

Nico Williams es posiblemente una de las mejores noticias en el tramo final del Mundial para la selección española. Tras lesionarse ante Uruguay, ante Bélgica jugó poco más de 10 minutos y demostró que tiene ganas de demostrar su nivel. El jugador del Athletic Club y de la selección española no lo pasó bien esta temporada y la lesión ante Uruguay por la entrada de un rival significó un nuevo palo a nivel mental.

El propio Nico Williams, en una entrevista para Tablero Deportivo de RNE este mismo domingo, reiteró la campana tan complicada que ha vivido por las lesiones: "Esta temporada he tenido que sufrir mucho. Tanto lo físico como lo mental".

Nico Williams habla de su temporada en el Athletic Club y el palo con España

Nico Williams apelaba al hecho de ser la referencia del Athletic Club para recibir tantas críticas durante la pasada campaña y además confesaba que como consecuencia de las infiltraciones estuvo con vómitos y fiebre en casa: "Al final, mucha gente, pues, no sé si por criticar, por criticar o porque soy Nico Williams y soy la máxima referencia del Athletic Club, pues muchas veces no lo entienden, ¿no? Pero al final ha sido un año muy, muy difícil, lo que he dicho, que muchas veces me tenía que infiltrar par entrenar y para jugar y luego mi cuerpo pagaba las facturas, ¿no? O sea, vomitar en casa, estar con fiebre".

Proseguía el jugador español asimilando que era parte del hecho de ser futbolista: "Pero bueno, son cosas que tienes que llevar como futbolista y signo del Athletic Club que soy, demostrarlo al cien por cien todos los días. Y eso también implica, pues, que los jóvenes o la gente que está a mi alrededor y gente de mi equipo vea que no he bajado los brazos".

La conversación con Luis de la Fuente que lo cambió todo para Nico Williams

Tras hacer un breve análisis de su actuación ante Uruguay: "Me noté bien, rápido, eléctrico, sí que es verdad que salí un poco acelerado por las ganas de demostrar, de jugar y bueno, la verdad que muy bien", Nico Wiliams explicó como fue la conversación con Luis de la Fuente tras publicar el jugador un mensaje en sus redes sociales: "Pues fue una conversación muy profunda, diría yo que casi de padre e hijo. En la que los dos nos sinceramos un poco la respecto de toda la temporada que había pasado yo, ahora me volvía a pasar esto, venía lesionado al Mundial. Luego me volví a lesionar por una patada, con miles de comentarios de los uruguayos y de gente, pero bueno, es fútbol. Al final esto no te da tiempo a asimilar porque juegas cada cuatro o cinco días entonces tienes que cambiar el chip al día siguiente porque el fútbol es lo que demuestra que no espera a nadie. Entonces tienes que llegar en perfectas condiciones y cambiar muy rápido el chip".

Nico Williams quiere el Mundial a toda costa

Nico Williams no dudó cuando se le preguntó sobre si estaría dispuesto a ganar un Mundial si eso supusiese que él no tuviese protagonismo dentro del campo: "Un Mundial es un Mundial, creo que a la altura de muy pocos está ganar un Mundial, creo que es lo más grande que le puede pasar a un futbolista. Entonces, ya sea siendo protagonista como no siéndolo, creo que las 26 que estamos aquí somos protagonistas de esto. Al final, todo el mundo genera buen ambiente para que el grupo, o los titulares, sí puedan, pues tener ese buen feeling de partidos, estar todos unidos, porque creo que es importante".

El jugador de la selección española, prosiguiendo sobre el tema mental, lanzó un consejo a los jóvenes que hoy en día quieren ser futbolistas: "Si quieres convertirte en futbolista, yo siempre lo he dicho, que más allá de la calidad técnica, también es muy importante el tema mental. Tienes que estar muy bien preparado, fuerte mentalmente, porque tanto yo creo, que a todos los futbolistas nos ha pasado, al inicio de nuestras carreras mirábamos en Twitter para mirar a ver qué decía la gente sobre nosotros. Pero creo que todo el mundo pasa por ahí, ¿no? Al final, tienes que ir madurando, sabiendo lo que eres, la importancia que tienes para la gente, como tú bien has dicho. Entonces, tratar de que la gente nos vea de la mejor manera posible, de que vea que somos muy fuertes mentalmente. Muchos días estás destruido, pero bueno, al final te tienes que apoyar en tu familia, en tus familiares, en tus amigos, y gente que te quiere, gente que te rodea para bien, y creo que eso es lo más fácil".

La racha de España con Luis de la Fuente

Por último, puso en valor los 37 partidos que acumula España como invicta en la era de Luis de la Fuente: "obviamente ganar siempre está muy caro y sobre todo llevar 37 partidos sin perder, pues es... Yo creo que hay mucha gente que no le da el suficiente valor a lo que es estar 37 partidos seguidos sin perder. Al final jugamos contra selecciones muy duras, competiciones muy duras como la Eurocopa o el Mundial, y pues no perder ningún partido, pues dices mucho de nosotros". Y sobre la receta para ganar a Francia, apostó por atacar los espacios y no dejarles hacer una contra. "Pues atacar bien los espacios y no dejar que reciba ninguno arriba con espacios libres, porque a la contra te pueden matar", afirmó.