España, la última en entrar al grupo más selecto del Mundial

La Roja, última selección en entrar en el palmarés de la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, busca su segunda estrella en un Mundial 2026 que mantendrá cerrado el club a tan solo ocho campeones

El Mundial 2026 ya tiene unas semifinales de enorme peso histórico: España, Francia, Inglaterra y Argentina. Cuatro selecciones campeonas del mundo, cuatro camisetas con estrella y un dato que resume la grandeza del torneo: nadie nuevo levantará la Copa.

Al menos hasta 2030, cuando el Mundial cumpla 100 años, solo ocho países habrán sido campeones. España fue el último en entrar en ese club, en Sudáfrica 2010, y ahora busca su segunda estrella, teniendo una cita en semifinales ante Francia.

España, Francia, Inglaterra y Argentina: cuatro campeonas por dos billetes a la final

El cuadro de semifinales tiene una carga simbólica difícil de igualar. España se enfrentará a Francia en una semifinal europea de altísimo nivel, mientras Inglaterra y Argentina añadirán un nuevo capítulo a una rivalidad histórica en el otro lado del cuadro.

No hay selección sorpresa entre las cuatro mejores. Marruecos, Noruega, Suiza y Bélgica se quedaron en el camino. El Mundial de 48 selecciones abrió la puerta a más países, más historias y más escenarios, pero la Copa sigue resistiéndose a salir de su círculo tradicional.

España llega como campeona de 2010. Francia, como bicampeona en 1998 y 2018. Inglaterra, como ganadora en 1966. Argentina, como vigente campeona y tricampeona mundial tras sus títulos de 1978, 1986 y 2022.

Esa combinación convierte las semifinales de 2026 en una especie de reunión privada entre aristócratas del fútbol. Para ganar el Mundial, La Roja no solo tendrá que superar a Francia. También, si alcanza la final, se medirá a otra campeona: Inglaterra o Argentina.

La Roja fue la última en entrar al club de los ocho campeones

España sabe mejor que nadie lo difícil que es entrar en ese grupo. Lo intentó durante décadas, con generaciones brillantes, selecciones competitivas y decepciones repetidas en cuartos, octavos o fases de grupos. Hasta que llegó 2010.

El gol de Andrés Iniesta en Johannesburgo no solo dio a España su primer Mundial. También cambió el mapa histórico de la Copa. Desde entonces no ha entrado ningún país nuevo en el palmarés. Alemania ganó en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022. Tres campeones históricos ampliaron su cuenta, pero nadie rompió la puerta.

Ahora ocurrirá lo mismo en 2026. Gane quien gane, el trofeo seguirá en manos de una selección que ya sabe lo que significa levantarlo. El Mundial llegará a su centenario en 2030 con solo ocho campeones distintos en casi cien años.

Ese dato agranda todavía más el valor de España. La Roja no pertenece al grupo por tradición, sino por una conquista reciente. Es la última selección que logró hacer sitio en una mesa donde cada silla parece reservada desde hace décadas.

Brasil, Alemania, Italia y Uruguay miran desde fuera

El dato también se entiende por las ausencias. Entre los ocho campeones históricos hay cuatro que no han llegado a semifinales: Brasil, Alemania, Italia y Uruguay.

Brasil, con cinco títulos, sigue siendo la selección más laureada de la historia, pero lleva sin levantar la Copa desde 2002. Alemania, con cuatro estrellas, se quedó en dieciseisavos ante Paraguay, mientras que Italia, con los mismos títulos, no llegó ni a clasificarse. Uruguay, campeona en 1930 y 1950, más los dos Juegos Olímpicos convalidados, mantiene su aura histórica, pero lejos de la pelea final.

El precedente de 1970 y 1990: cuando solo quedan selecciones con estrella

En solo dos Mundiales anteriores habían reunido a cuatro campeonas en semifinales. Ocurrió en México 1970, con Brasil, Uruguay, Italia y Alemania Federal. Aquel torneo terminó con Pelé levantando la tercera estrella brasileña.

Volvió a suceder en Italia 1990, con la anfitriona, Argentina, Alemania Federal e Inglaterra. La final fue entre argentinos y alemanes, y el título acabó en manos de la Mannschaft.

El Mundial 2026 entra ahora en esa misma categoría histórica, donde España, Francia, Argentina e Inglaterran quieren volver a alcanzar la gloria en Estados Unidos.

El Mundial sigue cerrado a ocho países antes de cumplir 100 años

La Copa del Mundo nació en 1930 y llegará a 2030 con una estadística que impresiona: solo ocho selecciones la habrán ganado. Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Francia, Uruguay, España e Inglaterra forman el grupo más exclusivo del fútbol de selecciones.

Ese dato explica por qué cada nuevo campeón es un acontecimiento histórico. Países Bajos, Croacia, Hungría, Suecia o Checoslovaquia jugaron finales y nunca levantaron el trofeo. Marruecos rozó la gloria reciente con las semifinales de 2022. Bélgica tuvo generaciones brillantes, firmando un tercer puesto en 2018, donde Croacia dejó una actuación para la historia perdiendo la final ante Francia.

El torneo próximo torneo previsto para 2030, celebrado en España, Portugal y Marruecos, abrirá con solo ocho campeonas y España, con una o dos estrellas, habiendo sido la última en entrar al selecto grupo.