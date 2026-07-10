España se clasifica a las segundas semifinales del Mundial en su historia

La Selección supera a Bélgica con otro gol de Mikel Merino y jugará ante Francia sus segundas semifinales mundialistas después del título de Sudáfrica 2010, haciendo que Luis de la Fuente iguale la marca de Vicente del Bosque

España ya está en semifinales del Mundial 2026. La Selección de Luis de la Fuente derrotó a Bélgica por 2-1 y vuelve a situarse entre las cuatro mejores Selecciones del mundo, algo que solo había conseguido una vez en toda su historia.

El precedente era Sudáfrica 2010, con Vicente del Bosque en el banquillo y la estrella bordada tras el gol de Andrés Iniesta en Johannesburgo. Ahora el camino continúa en 2026 ante Francia en Dallas, pero el paso ya tiene una dimensión histórica enorme.

España, Luis de la Fuente y Del Bosque: dos semifinales mundialistas en casi un siglo

La victoria ante Bélgica no es una ronda más. España ha disputado muchos Mundiales, ha tenido generaciones enormes y ha acumulado decepciones de todo tipo, pero solo dos seleccionadores han conseguido superar el muro de los cuartos: Vicente del Bosque y Luis de la Fuente.

Del Bosque lo hizo en 2010, en el Mundial que cambió para siempre la historia de la Selección. De la Fuente lo ha repetido ahora, 16 años después, con un equipo que llega a semifinales invicto, con cinco victorias, un empate, once goles a favor y solo uno en contra.

El dato resume la magnitud del salto. España llevaba desde Sudáfrica sin alcanzar unas semifinales mundialistas. Cayó en fase de grupos en 2014, en octavos en 2018 y también en octavos en 2022. La generación actual ha roto una barrera que parecía reservada a aquella España que bordó su primera estrella.

Italia 1934, Bélgica 1986, Italia 1994 y Corea 2002: el muro que España no podía cruzar

La historia de España en los cuartos del Mundial había sido una colección de heridas. La primera llegó en 1934, en Italia. Tras el 1-1 ante la anfitriona, el desempate en Florencia se decidió con un gol de Giuseppe Meazza. Aquella selección, con Zamora, Quincoces, Iraragorri o Lángara, se quedó a las puertas.

En 1986, la caída fue precisamente ante Bélgica. España igualó en el minuto 85 con Juan Señor el gol inicial de Jan Ceulemans, resistió la prórroga y se estrelló en la tanda. Jean-Marie Pfaff detuvo el lanzamiento de Eloy Olalla y la Selección volvió a quedarse a un paso de semifinales.

En 1994, el golpe tuvo nombre italiano. Roberto Baggio marcó el 1-2 para la Azzurra en Estados Unidos después del empate de Caminero y de la ocasión fallada por Julio Salinas. Aquella tarde quedó grabada también por el codazo de Tassotti a Luis Enrique, con la imagen del asturiano sangrando como símbolo de una eliminación dolorosa.

En 2002, la indignación fue arbitral. España cayó ante Corea del Sur después de dos goles anulados y una tanda de penaltis que dejó una de las mayores sensaciones de injusticia de su historia mundialista. El nombre de Al Ghandour todavía sigue asociado a aquella frustración.

Sudáfrica 2010 y Paraguay: el único precedente antes de Luis de la Fuente

Hasta este viernes, la única excepción había sido Sudáfrica 2010. España superó a Paraguay en cuartos con un partido agónico, un penalti fallado por el rival, sufrimiento máximo y un gol salvador de David Villa. Aquel 0-1 fue el antepenúltimo paso hacia la gloria.

Después llegaron Alemania en semifinales y Países Bajos en la final. Puyol elevándose en Durban, Iniesta cruzando el disparo en Johannesburgo, la estrella y el momento más alto del fútbol español.

De la Fuente no ha ganado todavía el Mundial, pero ya ha entrado en una zona reservada. Ha colocado a España donde solo había estado una vez y lo ha hecho después de ganar la Liga de Naciones 2023 y la Eurocopa 2024. Ahora, España vuelve a situarse a 180 minutos de la Copa del Mundo.