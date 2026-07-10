Pedri, fuera del once ante Bélgica: los datos que explican la apuesta por Fabián

El centrocampista del FC Barcelona había sido titular en los cinco partidos del Mundial 2026, pero sus 395 minutos sin gol y el precedente de Fabián en la Eurocopa cambian el plan de Luis de la Fuente

El once de España ante Bélgica ha dejado una gran ausencia: Pedri. El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha dejado en el banquillo al centrocampista del FC Barcelona en los cuartos de final del Mundial 2026 y ha apostado por Fabián Ruiz para acompañar a Rodri y Dani Olmo en la medular de España.

La decisión sorprende por el peso del canario en la Selección, pero no llega sin señales previas. Pedri había sido titular en los cinco partidos anteriores del torneo, acumula 395 minutos en este Mundial y llega al cruce más exigente tras admitir que su partido ante Portugal no fue uno de los mejores de su temporada.

Pedri, Fabián y Bélgica: 395 minutos que pesan en el once de España

El dato de la captura es claro: Pedri ha disputado cinco partidos en este Mundial 2026, los cinco como titular, con 395 minutos acumulados. En el año natural con España aparece con ocho encuentros, siete titularidades, una suplencia y 546 minutos. Es decir, no hablamos de un jugador apartado del plan, sino de uno de los futbolistas más utilizados por Luis de la Fuente.

Precisamente por eso su suplencia tiene tanta lectura. Pedri no sale del once por irrelevante. Sale porque el seleccionador entiende que, en este partido concreto, España necesita otra respuesta en el centro del campo. Fabián ofrece más ida y vuelta, más llegada desde segunda línea y un punto físico diferente para chocar con Tielemans, Raskin, De Bruyne y la presión belga.

Luis de la Fuente recupera ante Bélgica el plan de la Eurocopa 2024

La decisión conecta directamente con la Eurocopa 2024. Entonces, Pedri fue titular en los cuatro primeros partidos, pero la lesión sufrida ante Alemania obligó a De la Fuente a modificar el plan. Dani Olmo ganó peso, Fabián se consolidó como una pieza decisiva y España terminó levantando el título con una estructura más vertical.

Ese precedente importa. No porque Pedri sea prescindible, sino porque la Selección ya sabe competir sin él desde el inicio. De la Fuente ha construido un equipo en el que el talento individual pesa, pero no bloquea las soluciones colectivas. Si un partido pide otro perfil, el seleccionador cambia.

El propio técnico lo había dejado claro antes del encuentro: un cambio no es un castigo. La alineación se decide pensando en el grupo, en el rival y en las características que mejor encajan para atacar o defender un partido concreto. El mensaje parecía preventivo, pero terminó siendo una pista.

Fabián ya había sido titular ante Cabo Verde y respondió dentro de un contexto más cómodo. Ahora el examen es distinto. Bélgica tiene más nivel, más experiencia y más pegada. Pero el andaluz llega con la confianza de un técnico que le conoce desde hace años y que ya encontró en él una solución ganadora en la Eurocopa.

El FC Barcelona demuestra que el problema de Pedri no es de calidad

Las estadísticas de Pedri con el FC Barcelona en la temporada 2025/26 ayudan a poner límites al debate. No estamos ante un jugador fuera de forma de manera estructural. En LaLiga sumó 2 goles y 9 asistencias en 29 partidos, con una media de 87,53 pases por encuentro y un 91,67% de acierto.

También aparece entre los mejores generadores del campeonato: 64 pases clave, 2,73 por partido y una producción de asistencia esperada de 0,48 por 90 minutos. Son datos de centrocampista dominante, de jugador que ordena, acelera y mejora la jugada incluso cuando no firma el último toque.

En el conjunto azulgrana su dimensión es estelar: 257 partidos, 30 goles, tres Ligas, tres Supercopas de España y dos Copas del Rey. Pedri no necesita defender su estatus. Lo que está en discusión no es su categoría, sino su momento dentro del Mundial.

Ahí está la diferencia. Con el Barça ha sido un motor de circulación, pase y ventaja. Con España, en los últimos encuentros, le ha costado ser determinante cerca del área. La suplencia ante Bélgica no borra su peso, pero sitúa en otro papel.

Portugal, la autocrítica de Pedri y el giro de De la Fuente

El partido ante Portugal cambió el ambiente. España ganó, avanzó a cuartos y reforzó su candidatura, pero Pedri quedó señalado por una actuación más gris de lo habitual. Él mismo fue el primero en asumirlo: “Sé cuándo juego bien y cuándo juego mal, no necesito que nadie me lo diga”.

La frase ayuda a entender el momento. Pedri no se escondió de las críticas. Admitió que no fue uno de sus mejores partidos y habló de autocrítica. También insistió en que su forma de desequilibrar no pasa siempre por el regate o el gol, sino por el último pase y por dejar a sus compañeros en mejores condiciones.

El problema es que, contra Bélgica, España necesita que esa influencia sea visible desde el minuto uno. Courtois exige precisión ofensiva, De Bruyne puede castigar cualquier pérdida y Doku obliga a proteger mejor las transiciones. En ese contexto, Fabián ofrece un equilibrio distinto para un partido que puede romperse con facilidad.

Rodri, Dani Olmo y Fabián explican el nuevo triángulo de España

El cambio también afecta al mapa del juego español. Con Rodri como eje, Dani Olmo como enlace y Fabián como interior, España gana un triángulo más físico y con más llegada al área. Pierde parte de la pausa natural de Pedri, pero suma conducción, ruptura y golpeo.

Dani Olmo conserva su papel como mediapunta, el futbolista que engancha con Lamine Yamal, Álex Baena y Oyarzabal. Rodri sostiene la estructura. Fabián entra para interpretar los espacios que deje Bélgica y para no cargar todo el juego interior sobre un Pedri que venía acumulando minutos y dudas.

La decisión también puede tener una lectura de partido largo. Si España domina y necesita templar, Pedri puede entrar para dormir la posesión. Si el encuentro se abre, puede aparecer entre líneas con Bélgica más cansada. Si el marcador obliga a atacar, su último pase seguirá siendo un recurso de máximo nivel.

Pedri pasa de indiscutible a arma de banquillo en el día clave

La suplencia ante Bélgica marca un giro en el Mundial de Pedri. Hasta ahora había sido una pieza fija. Cinco partidos, cinco titularidades y casi 400 minutos. Desde hoy, su papel entra en otra dimensión: la del futbolista capaz de cambiar una eliminatoria desde el banquillo.

No es una situación menor para un jugador acostumbrado a mandar desde el inicio. Pero también puede liberarle. En lugar de cargar con la obligación de organizar cada ataque, Pedri puede entrar en un contexto más definido, con el rival desgastado y con más espacios para encontrar ese pase que él mismo considera su forma natural de desequilibrar.

España no juega solo contra Bélgica. Juega contra el desgaste, contra Courtois, contra De Bruyne y contra la presión de una semifinal que no alcanza desde 2010. De la Fuente ha decidido que Fabián empiece ese combate. Pedri, por primera vez en el Mundial, lo esperará desde el banquillo.