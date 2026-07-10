El lugar sagrado de Luis de la Fuente en Sevilla

José Luis Aldea Carbajo, hermano mayor del Cachorro, desvela a ESTADIO Deportivo la estrecha relación que une a la Hermandad con Luis de la Fuente. La profunda devoción del seleccionador por el Cristo de la Expiración ha convertido este vínculo en una de las historias más singulares del fútbol y la Semana Santa.

En el barrio de Triana, dentro de la basílica del Cristo del Cachorro, los sevillanos más devotos del Cristo de la Expiración y la Virgen del Patrocinio siguen asistiendo a rezar y a entablar sus conversaciones más profundas e íntimas con ellos. Con la espera y el color rojo marcado en el calendario, en la Semana Santa aguardan año tras año para ver sus titulares en las calles de Sevilla. Allí mismo, en el templo de la Hermandad, José Luis Aldea Carbajo atiende a ESTADIO Deportivo apenas unos minutos previos a tomar posición de nuevo al ser reelegido como el hermano mayor del Cachorro, que afronta con ilusión un segundo mandato al frente de una de las hermandades más emblemáticas de la Semana Santa sevillana.

La grandeza del Cachorro

Para Carabajo, presidir la hermandad que tiene como titular al Cachorro es un privilegio y una responsabilidad a partes iguales. "Ser hermano mayor de una cofradía que tiene como titular al cachorro, indudablemente, es un motivo de privilegio y también una enorme responsabilidad. Somos custodios de una devoción de siglos y hay que estar a la altura de lo que tanto él como nuestra madre del Patrocinio merecen", señaló el hermano mayor.

La conexión con Luis de la Fuente

Actualmente, la Hermandad vive con especial atención el Mundial y todo lo que esté relacionado con la selección española. Todo ello debido a la estrecha y conocida relación que hay entre el Cristo de la Expiración y Luis de la Fuente, seleccionador nacional. José Luis Carbajo repasa el vínculo del técnico riojano con la corporación, que se remonta al año 2023, cuando visitó el templo de su hermandad. "Él tiene una devoción muy, muy grande y muy particular con el Santísimo Cristo. En el año 23 vino aquí una noche con unos cuantos del equipo de la Dirección Nacional y la verdad es que es un hombre entrañable, de una naturalidad enorme, y que además lleva a gala sus creencias, lo cual para muchos que nos sentimos y somos católicos es un motivo de orgullo", comentó a los micrófonos de ESTADIO Deportivo.

A pesar de la devoción del seleccionador por la cofradía sevillana, Luis de la Fuente no es hermano de la hermandad, pero no es algo que le preocupe demasiado a José Luis Carbajo: "Él, hermano, exactamente no es todavía; todo se andará. Hay imágenes cuya devoción va mucho más allá incluso de la cofradía y del barrio en el que estás. La devoción, cuando una imagen determinada, como en este caso es el cachorro, te llama, eso no hace distinción entre las personas, ni tan siquiera el lugar de nacimiento, ni el país", apuntó.

La estrecha relación entre Luis de la Fuente y el Cristo de la Expiración

El hermano mayor recuerda especialmente las declaraciones que realizó el seleccionador durante la Eurocopa, hace ya un par de años, sobre la fe del seleccionador y el aspecto de la misma en un deporte como el fútbol que mueve a millones de personas. "Con las declaraciones que él hizo, hizo más que muchos sermones dominicales que escuchamos. Que una persona tan importante sea capaz de, sin complejo ninguno, manifestar sus creencias y decir que “soy devoto de una imagen”, la verdad que eso fue algo que nos llenó a todos de orgullo", afirmó José Luis Carbajo.

El Hermano Mayor de esta ilustre Hermandad también recalcó la discreción con la que el seleccionador vive su devoción cada vez que está por Sevilla. "Cada vez que viene a Sevilla viene aquí, pero no viene con fuegos de artificio, viene de una manera absolutamente discreta, reza, entabla la conversación que tenga que tener pendiente con el Cristo y ya está, como si no hubiera estado", detalló al milímetro.

Julen Lopetegui, otro nombre ligado al Cachorro

José Luis Carbajo aprovecha también para recordar otro vínculo entre el fútbol y la hermandad que ha dado que hablar en las calles de Sevilla durante este Mundial. El de Julen Lopetegui, que fuera entrenador del Sevilla FC, y su familia. "Si no me equivoco, la esposa de Julen Lopetegui es la que es hermana nuestra, y él, precisamente, aún no lo es, pero por estas situaciones de personas que viven en el extranjero, se va dejando y se va dejando. Pero sí, Lopetegui también es de los que tiene una devoción muy particular", comentó durante el reportaje realizado.

El Cachorro siempre estará con Luis de la Fuente

Ya en la fase final del Mundial, el hermano mayor tiene claro lo que le pediría al Cristo de la Expiración y a la Virgen del Patrocinio para el seleccionador español. "Para Luis de la Fuente lo mejor, porque además yo creo que todos los españoles pensamos que lo que sea mejor en el plano futbolístico para Luis de la Fuente es lo mejor para España, con lo cual todos estaremos contentísimos de cumplir un sueño", aseguró José Luis Carbajo, que casualmente le pide a su titular lo mismo que hace dos años con la Eurocopa. "A ver si de nuevo está y echa una manita. Cuando el Cristo ayuda a uno, parece que perjudica a otro, entonces es una cosa siempre delicada, pero seguro que, pase lo que pase, Luis de la Fuente tendrá al cachorro en su corazón", respondió el hermano mayor.