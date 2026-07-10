El fantasma de México 86 vuelve a cruzarse con España

40 años hace desde la dolorosa eliminación de España ante Bélgica en el 86 y hoy vuelven a verse las caras. La Roja buscará la revancha, pero tendrá que enfrentarse a un Romelu Lukaku

España vuelve a encontrarse cara a cara con Bélgica, lo que nadie sabe es que hay una historia detrás. Hace 40 años se vivió una eliminación muy dolorosa para la selección española en un Mundial. Fue en México del 1986. Aquel enfrentamiento dejó una profunda herida, y ahora España puede volver a salvar la deuda.

En el Mundial del 86 el equipo dirigido por Miguel Muñoz llegaba tras firmar una histórica goleada por 1-5 frente a Dinamarca en octavos de final, con cuatro goles de Emilio Butragueño. Sin embargo, el sueño se frenó en cuartos ante Bélgica. Jan Ceulemans adelantó a los 'Diablos Rojos' en el minuto 35 al rematar de cabeza un centro de Frank Vercauteren. Cuando la eliminación parecía inevitable, Juan Señor igualó el partido en el 85 con un zurdazo desde la frontal tras una falta botada por Víctor Muñoz. El partido se decidió desde los once metros, donde Jean-Marie Pfaff detuvo el lanzamiento de Eloy Olaya y clasificó a Bélgica para las semifinales.

Del fantasma de Ceulemans al de Lukaku

Ceulemans fue uno de los grandes protagonistas de aquel Mundial. El centrocampista del Brujas hizo historia marcando tres goles con sus tres primeros disparos entre los tres palos. Anotó frente a la Unión Soviética en octavos, abrió el marcador contra España en cuartos y volvió a hacerlo en el encuentro por el tercer puesto frente a Francia.

Ahora parece que su historia se vuelve a repetir pero en el cuerpo de Lukaku. El delantero belga ya había demostrado su capacidad goleadora en Rusia 2018, cuando convirtió sus tres primeros remates a puerta en tres goles. Ahora, en el Mundial de 2026, ha ido un paso más allá al convertirse en el primer futbolista de la historia que marca tres goles saliendo desde el banquillo en una Copa del Mundo.

Si algo está demostrando Lukaku en este Mundial es que necesita muy poco para hacer daño. El delantero belga vive en un sueño con el gol: sentenció a Estados Unidos con el 1-4 en el descuento, encendió la remontada ante Senegal con un tanto en el 86 y repitió la jugada frente a Nueva Zelanda, donde volvió a marcar en el mismo minuto. Su puntería nunca falla: sus tres últimos remates a puerta han acabado en gol.

"Estar aquí ya es una bendición"

El delantero del Nápoles asegura sentirse satisfecho con su rendimiento y plenamente comprometido con el equipo.

"Ya sabía cuál sería mi papel en este Mundial. Estar aquí ya es una bendición. Personalmente, me daría un 8 sobre 10 hasta ahora en la competición, teniendo en cuenta de dónde vengo. Al entrar desde el banquillo, es más fácil porque ya he analizado los espacios y puedo intentar aprovecharlos", explicó.

Lukaku también dejó claro que su prioridad está por encima de cualquier objetivo individual. "Quiero aportar todo lo posible dentro y fuera de la cancha. Puedo repercutir en el partido, aliviar las frustraciones... Se trata del colectivo. La selección ha sido mi fuente de motivación durante los últimos años. Pienso primero en la selección y luego en mí".

Bélgica debate el papel de su gran referencia

Mientras España prepara el duelo con el recuerdo de México 86 muy presente, en Bélgica el gran debate gira en torno a la titularidad de Lukaku.

El exinternacional Anthony Vanden Borre no tiene dudas. "Estoy convencido de que Romelu siempre debe ser titular. Lukaku es la base. La paciencia que tienen los españoles con el balón es un peligro. Prefiero marcar uno o dos goles muy rápido que dejarles jugar, porque pueden tener la posesión durante media hora, una hora o más", afirmó.

Steven Defour también apuesta por Lukaku como titular. Para el excentrocampista, si el delantero está listo físicamente para completar el partido, su sitio está en el once inicial.

España afronta así un nuevo capítulo frente a Bélgica con la oportunidad de borrar el recuerdo de aquella fatídica tanda de penaltis de 1986. Pero delante volverá a encontrarse con un goleador que amenaza con convertirse en el nuevo fantasma del fútbol español.