Saltan las alarmas en Inglaterra antes de los cuartos de final del Mundial

Pocos apostaban por Inglaterra antes del inicio del Mundial 2026, pero los de Thomas Tuchel han conseguido un torneo histórico hasta plantarse en los cuartos de final. Sin embargo, cuando rozaban la posibilidad de alcanzar las semifinales, las bajas y los problemas físicos amenazan con frenar el sueño de los 'Three Lions' ante Noruega

Llega a la selección de Inglaterra una preocupación que puede ser decisiva para su enfrentamiento en cuartos de final frente a Noruega. A pocos días de un partido que puede marcar el futuro del combinado dirigido por Thomas Tuchel en el torneo, todas las miradas están puestas en Declan Rice, cuya presencia sobre el terreno de juego continúa siendo una incógnita debido a un proceso vírico que ha alterado los planes del cuerpo técnico.

Declan Rice, aislado por una infección vírica

El centrocampista del Arsenal sufre una infección vírica, aparentemente lo que parece una gastroenteritis, que le ha impedido entrenar junto al resto de sus compañeros durante las dos últimas sesiones. Ante el riesgo de que el virus pudiera extenderse dentro de la concentración inglesa, los servicios médicos decidieron aislar al futbolista como medida preventiva mientras siguen de cerca su evolución.

La situación preocupa especialmente porque Rice ya llegaba con problemas físicos. El internacional inglés arrastraba molestias en los isquiotibiales y en la zona lumbar, por lo que el proceso vírico supone un nuevo contratiempo para uno de los jugadores más importantes del esquema de Thomas Tuchel. Su recuperación será evaluada constantemente con el objetivo de determinar si puede estar disponible para un encuentro decisivo.

Rice es uno de los futbolistas más importantes del equipo gracias a su capacidad para equilibrar el centro del campo, recuperar balones y dar salida al juego desde la medular y esto podría ser un golpe duro para la selección. Además, es difícil que alguien del vestuario pueda reemplazar su liderazgo.

Reece James y Marc Guéhi, pendientes de evolución

Pero no es solo Rice, sino hay dos jugadores a los que también hay que estar pendiente. Reece James ha sufrido molestias en los isquiotibiales desde el empate sin goles frente a Ghana, lesión que apareció después de haber sido titular en los dos primeros encuentros del Mundial. Sin embargo, el lateral derecho ha podido reincorporarse a los entrenamientos durante la última sesión y, todo apunta a que estará en condiciones de jugar el partido frente a Noruega.

Marc Guéhi, el central continúa recuperándose de una distensión muscular en los isquiotibiales y el cuerpo médico mantiene la cautela antes de autorizar su regreso a la competición. Su estado será evaluado nuevamente en las horas antes de disputar el partido para comprobar si reúne las condiciones necesarias para formar parte de la convocatoria.

Dos bajas confirmadas para Tuchel

Dos dudas que llaga con dos bajas seguras. Jarell Quansah no podrá participar tras ser expulsado en el encuentro de octavos de final frente a México y deberá cumplir una sanción de dos partidos.

Y Jordan Henderson dice adiós al Mundial después de sufrir una fractura en el brazo izquierdo. El veterano centrocampista se lesionó de forma fortuita mientras celebraba junto a la afición inglesa la clasificación en el estadio Azteca, al tropezar con una valla publicitaria y caer de forma aparatosa. Su baja supone un contratiempo para el seleccionador ya que pierde a uno de los jugadores con mayor experiencia del vestuario.

Mientras Inglaterra intenta recuperar efectivos, Noruega también ha tenido que gestionar algunos problemas de salud durante el campeonato, aunque la situación parece estar un poco más controlada. Las próximas horas serán decisivas para conocer si Declan Rice consigue superar la infección y dejar atrás sus problemas físicos a tiempo para liderar a Inglaterra.