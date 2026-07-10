La polémica 'X' de Hossam Hassan

La derrota de Egipto ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una imagen que ha dado que hablar. Hossam Hassan realizó la señal de la 'X', un gesto reservado por la FIFA para denunciar actos de racismo

La eliminación de Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Argentina continúa generando polémica. Más allá del resultado 3-2 que dejó fuera al conjunto africano, uno de los momentos más hablados del partido fue el gesto realizado por el seleccionador egipcio, Hossam Hassan, quien hizo con sus brazos una 'X' mientras protestaba varias decisiones arbitrales.

La acción no pasó desapercibida, ya que la FIFA incorporó oficialmente este gesto en 2024 como parte de su protocolo contra el racismo y la discriminación. Su finalidad es permitir que jugadores, entrenadores o miembros de los cuerpos técnicos alerten al árbitro de posibles incidentes discriminatorios para que se active el protocolo correspondiente.

La FIFA aclara el uso del gesto

La situación ha generado debate debido al significado oficial de la 'X'. Desde que la FIFA la implantó en 2024, el gesto está reservado para denunciar presuntos episodios de racismo o discriminación en el terreno de juego y activar inmediatamente el protocolo correspondiente.

Durante el enfrentamiento entre Argentina y Egipto no se registró ninguna denuncia de este tipo. Tampoco el equipo arbitral informó de incidentes relacionados con comportamientos racistas ni fue necesario poner en marcha el protocolo establecido por el organismo internacional.

Todo apunta a que el técnico egipcio utilizó el gesto con un significado completamente distinto. Hassan lo realizó en medio de sus protestas por varias decisiones arbitrales que, a razón de la selección africana, resultaron determinantes en el desenlace del partido.

Egipto reclamó especialmente la anulación de un gol por fuera de juego, un posible penalti que no habría sido revisado por el VAR y otras acciones que, según consideran desde la federación, perjudicaron al equipo durante el encuentro frente a Argentina.

La Federación Egipcia de Fútbol emitió un comunicado en el que expresó su malestar por el arbitraje y por la utilización del sistema de videoarbitraje, al que acusó de actuar de manera poco imparcial durante el encuentro. En ningún momento, sin embargo, denunció la existencia de comportamientos racistas o discriminatorios.

Se ha vuelto a abrir el debate sobre los símbolos oficiales fuera del contexto para el que fueron creados. Aunque la frustración del seleccionador egipcio respondía, aparentemente, a su desacuerdo con las decisiones arbitrales, el empleo de un gesto reservado para combatir la discriminación ha provocado confusión y ha situado nuevamente el foco sobre la necesidad de preservar el verdadero significado de una herramienta diseñada para proteger a futbolistas y miembros de los equipos frente a conductas racistas.