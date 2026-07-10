Francia 2-0 Marruecos: Mbappé y Dembélé resuelven por la vía rápida para alcanzar las semifinales del Mundial

El delantero del Real Madrid y PSG vieron puerta, en cinco minutos, y derribaron la meta de un Bono que detuvo un penalti del '10' de Francia. Los de Didier Deschamps se verán las caras con España o Bélgica en semifinales del Mundial 2026

Francia y Marruecos se enfrentaron en los cuartos de final del Mundial 2026. La tensión no faltó desde el primer minuto en el duelo que tuvo lugar en el Gillete Stadium. Ambas selecciones se veían tras el duelo del Mundial 2022, dónde los de Didier Deschamps vencieron en semifinales gracias a los tantos de Theo Hernández y Kolo Muani. Por ello, el combinado de Mohamed Ouahbi venía buscando revancha en Boston.

Por un lado, Francia salió con el siguiente once inicial frente a Marruecos: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Koné, Rabiot, Dembélé, Olise, Doué y Mbappé. Tchouaméni comenzó finalmente en el banquillo. Por otro lado, Ouahbi optó por los siguientes futbolistas para vencer al combinado de Deschamps: Bono, Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah-Eddine, Bouaddi, El Aynaoui, Brahim, Ounahi, El Khannouss y Talbi.

Bono salva a Marruecos y evita el gol de Mbappé

Francia fue la dueña del partido durante los primeros compases. Los de Didier Deschamps dominaron la posesión de balón sin dejarle prácticamente opciones a Marruecos a salir de su campo, que pudo 'respirar' gracias a internadas de Brahim y Ounahi. Por otro lado, la calidad ofensiva de los franceses se vio reflejado en el minuto 28, provocando un penalti. No obstante, Bono detuvo el lanzamiento desde los once metros al '10'.

Tras ello, Francia siguió intentando derribar la portería de Bono, al que le definieron hasta en tres ocasiones entre los tres palos, además de firmar 13 remates totales. El combinado de Didier Deschamps estuvo más cerca de abrir el marcador en la primera parte, pero se toparon con la sensacional actuación del portero de Marruecos. Los de Ouahbi, por su parte, apenas se acercaron al área de Maignan, dejando muy poca presencia en ataque.

Francia se apaga en los últimos metros y no encuentra recompensa

Bono estaba siendo duda el protagonista del partido, por detenerle el penalti a Mbappé y por evitar los tantos de Doué y Lucas Digne en diferentes llegadas de Francia. Por otro lado, Michael Olise apenas apareció durante el primer tiempo. El futbolista del Bayern de Múnich, jugando por medio, no tuvo espacios para recibir el balón o buscar la portería de Marruecos. Además, Dembélé probó suerte con un disparo que se fue desvíado.

El dominio de Francia en el terreno de juego no se vio reflejado en el marcador, por lo que los de Didier Deschamps buscaron cambiar la dinámica y transformar las constantes posesiones de balón en goles. Ambos seleccionadores optaron por no hacer sustituciones tras el descanso, pero mandaron jugadores a calentar ante posibles decisiones que fueran a tomar en el segundo tiempo del choque en el Gillete Stadium de Boston.

Mbappé y Dembélé resuelven los cuartos de final por la vía rápida

Sin embargo, Francia demostró su poderío ofensivo en el minuto 60. Mbappé recibió un balón en la frontal del área y definió a la izquierda de la portería de Bono, que no pudo hacer nada para evitar el tanto del delantero. Por su parte, el jugador del Real Madrid ya suma ocho goles en este Mundial 2026, igualando a Leo Messi. Tan solo cinco minutos después, Dembélé aumentó la diferencia en el marcador con un disparo con la izquierda.

Marruecos no pudo hacer frente ante una Francia que ponía tierra de por medio a falta de 20 minutos para el final de un choque en el que saltó la polémica en la previa. Los de Mohamed Ouahbi recibieron un duro golpe tras los dos goles recibidos, pero intentaron darle la vuelta al resultado a través de sustituciones. Jugadores como Rahimi, Yassine o El Ouahdi entraron en la segunda parte, ante la importante baja de Saibari.

De esta manera, Francia, que venía de ganar a Paraguay, se clasificaron a semifinales del Mundial 2026 al derrotar a Marruecos 2-0. Los goles de Mbappé y Dembélé, en cinco minutos, ponen a los de Didier Deschamps en la siguiente ronda de este torneo de selecciones, dónde se enfrentarán a España o Bélgica. La subcampeona del mundo elimina a los de Mohamed Ouahbi y sigue presentando su candidatura para llegar a la final.

- Ficha técnica

2. Francia: Mike Maignan; Jules Koundé (Malo Gusto, m.87), Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné (Warren Zaïre-Emery, m,71), Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué (Bradley Barcola, m.77) y Kylian Mbappé (Jean-Philippe Mateta, m.77).

Seleccionador: Didier Deschamps.

0. Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine (Zakaria El Ouahdi, m.74); Ayyoub Bouaddi (Sofyan Amrabat, m.61), Azzedine Ounahi, Neil El Aynaoui; Bilal El Khannouss (Soufiane Rahimi, m.61), Chemsdine Talbi (Amine Sbaï, m.85) y Brahim Díaz (Gessime Yassine, m.74).

Seleccionador: Mohamed Ouahbi.

Goles: 1-0, m.60: Kylian Mbappé; 2-0, m.66: Ousmane Dembélé.

Árbitro: Facundo Tello (Argentina). Amonestó al marroquí Issa Diop.

Incidencias: Eliminatoria de cuartos de final del Mundial 2026 disputada en el Gillette Stadium de Foxborough, cerca de Boston (Estados Unidos) ante 63.811 espectadores.