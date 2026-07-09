Terror en París por el partido entre Francia y Marruecos

En el Mundial 2022, el enfrentamiento entre galos y marroquíes ya provocó graves altercados en la capital francesa. El choque de este jueves ha provocado que lugares emblemáticos como los Campos Eliseos o Trocadero, se hayan blindado ante el miedo a nuevos incidentes

Este jueves a partir de las 22:00 horas arrancarán los cuartos de final con el duelo entre Francia y Marruecos. El choque, que se disputa en el Gillette Stadium de Foxborought, rememorará el que ya se celebró en 2022 en Catar con la ronda de semifinales como escenario. En aquella ocasión, Francia superó a Marruecos por 2-0 y se metió en la final del Mundial, donde cayó ante Argentina.

Pero lo peor no sucedió dentro del terreno de juego sino a miles de kilómetros, en París. La capital de Francia vivió unos graves altercados ya que en la capital gala existe una importante comunidad marroquí que chocó de frente con la propia afición francesa. Este jueves, ante la previsión de que estos altercados se puedan repetir, París se ha blindado en las horas previas al choque entre Francia y Marruecos.

París se blinda ante otra noche de terror por el Francia - Marruecos

El blindaje de París no se quedará en la habitual colocación de tablones de madera en los negocios del centro parisino ante el miedo a saqueos tras el partido entre Francia y Marruecos. Desde la Prefactura de Policía de París se ha emitido una orden que le dará posibilidad a los drones de sobrevolar la capital gala a fin de detectar posibles altercados así como servir de medida disuasoria.

Las medidas de París para evitar otra noche de altercados

Las medidas ideadas por la Policía de París entrarán en vigor a partir de las 21:00 horas de este jueves, justo una hora antes de que arranque el partido en territorio de Estados Unidos entre Francia y Marruecos. Estas medidas, además de la ya comentada de el uso de drones que sobrevolarán la capital gala, también irán enfocada en impedir el acceso a emplazamientos que habitualmente concentran a una gran cantidad de público para celebraciones deportivas (la última fue la Champions League conseguida por el PSG). Estos lugares son los Campos Eliseos y Trocadero. Y para impedir el acceso a estos sitios, sufrirán ciertas modificaciones las líneas de metro 1,2 y 6.

Otra de las medidas que en este caso ya está implementada desde el pasado 7 de julio, es la prohibición del uso, transporte y posesión de fuegos artificiales. Esta medida estará vigente hasta el 15 de julio por lo que afectará a la celebración del Día Nacional de Francia que es el próximo 14 de julio.

En otras ciudades de Francia como Toulouse han querido 'impedir' la movilidad de los menores de 16 años ya que tendrán un toque de queda desde las 22 hasta las cinco de la mañana con el fin de "garantizar la seguridad de los residentes en Toulouse y de los menores", tal y como apuntó el alcalde de la ciudad, Jean-Luc Moudenc. También se impedirá el uso de alcohol en otros puntos de Francia desde las 18 horas a excepción de las 'fan zones' habilitadas.

El comunicado de la Prefactura de Policía de París

El comunicado de la Prefactura de París es el siguiente: "Considerando que el Mundial de Fútbol de 2026 se está disputando en Estados Unidos, Canadá y México desde el jueves 11 de junio de 2026 hasta el domingo 19 de julio de 2026; que los cuartos de final de la competición comenzarán el jueves 9 de julio, con partidos de gran trascendencia para la clasificación a la siguiente ronda, entre los que se encuentra el partido entre la selección de Francia y la de Marruecos; que con este motivo es probable que se produzcan numerosas concentraciones en la capital y en la periferia, especialmente en función de la trayectoria de la selección francesa o marroquí; que regularmente se producen numerosos disturbios durante las fases finales de las grandes competiciones de fútbol, como los incidentes y actos de violencia ocurridos el pasado mes de mayo en París y su periferia al margen de los partidos del Paris Saint-Germain durante la semifinal y final de la Liga de Campeones".