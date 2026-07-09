Leyenda de Brasil pide el despido de Ancelotti

Romario hablo en Romario TV sobre el técnico italiano y no dudó en afirmar que tras la eliminación ante Noruega "le habría mandado al diablo"

La eliminación de la Brasil de Ancelotti a manos de Noruega ha sido una de las grandes sorpresas de los octavos de final del Mundial 2026. La selección dirigida por Ancelotti cayó por 2-1 ante Noruega y lo hizo tras ser incapaz de frenar a un Haaland que impuso su ley dentro del área de Brasil. Tras la eliminación de Brasil en el Mundial, una voz autorizada de la Canarinha como es la de la leyenda Romario, puso en duda la capacidad de Ancelotti. Romario habló en Romario TV y puso en duda la capacidad de Ancelotti como seleccionador de Brasil tras una sorpresiva eliminación en octavos del Mundial ante la Noruega de Haaland.

Romario pide el despido de Ancelotti en Brasil

Romario apuntó que tras la derrota ante Noruega, si el hubiese estado en la federación, habría irrumpido en el vestuario para romperle el contrato a Ancelotti en ese mismo momento: "No puede seguir siendo el seleccionador de Brasil, de ninguna manera. Si yo estuviera en la federación, habría entrado al vestuario, le habría mandado al diablo y le habría roto el contrato en ese mismo instante. El partido contra Noruega fue una vergüenza".

Trató Romario de explicar con argumentos la idea de que Ancelotti debería dejar el cargo de seleccionador de Brasil y lo hizo atacando a uno de los cambios que hizo el técnico italiano ante Noruega: "Ni siquiera entendía en qué estaba pensando: sacar a Bruno Guimarães para poner a Éderson de lateral. ¿Y haces eso porque no has convocado a otros laterales? ¿Se lesiona un lateral y llamas a un central?".

Ancelotti sigue en el cargo por ser extranjero, según Romario

Los argumentos de Romario para 'justificar' la continuidad de Ancelotti en el cargo de seleccionador de Brasil se fueron a que el técnico no es brasileño y eso hace que por lo tanto no se le critique ni se pida su destitución: "Si fuera un entrenador brasileño, ya lo habrían destrozado. Pero, como es extranjero, ¡nadie dice nada!".

Brasil no cambia su hoja de ruta con Ancelotti

A pesar de que la eliminación de Brasil en el Mundial 2026 ante Noruega fue toda una sorpresa, la Canarinha sigue apostando por un Ancelotti que tiene contrato con la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) hasta 2030. El siguiente objetivo de Brasil será la Copa América 2028 que aún no tiene sede confirmada pero en la que el combinado carioca volverá a ser uno de los favoritos. Un triunfo o un buen papel de Ancelotti con Brasil en esa cita le daría suficiente rédito para dirigir a la Canarinha en el Mundial 2030 que se disputará en España, Marruecos y Portugal.