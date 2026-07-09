Collina defiende el arbitraje del Mundial: "Los árbitros no se dejan influir ni por Infantino ni por nadie"

El presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA deja claro que el colectivo arbitral "no se deja influir por nadie" aunque pueden cometer errores como cualquier ser humano

Muchos recordarán a Pierluigi Collina. El famoso exárbitro italiano es el director de Arbitraje y presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA y ha concedido una entrevista al máximo organismo mundial del fútbol para analizar el nivel de los árbitros en la Copa del Mundo y alguna que otra polémica, como la del Argentina-Egipto, donde el italiano defendió las decisiones del colegiado francés François Letexier. Además, dejó claro que el colectivo arbitral "no se deja influir por nadie" ni tampoco por el presidente Gianni Infantino.

"Ya hemos jugado un 50% más de partidos que en la Copa Mundial de Qatar, y aún quedan ocho partidos importantísimos por jugar. En general, estamos satisfechos. Sin embargo, con tantos partidos disputados en un periodo relativamente corto, es normal que algunas cosas no salgan como se esperaba, ​​pero las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte. Nadie puede cuestionar la integridad de los árbitros de la Copa Mundial. Cuando esto ocurre, puede provocar reacciones que deriven en amenazas contra ellos y sus familias. Esto no es correcto. De igual modo, nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda ser influenciado por nadie, ni siquiera por el presidente. Él siempre ha demostrado su total apoyo, confiando en que trabajemos con completa independencia. Los árbitros toman decisiones honestas y, al igual que los jugadores y entrenadores, siempre se esfuerzan al máximo", ha aseverado Collina.

El seleccionador y varios jugadores de Egipto denunciaron el mal arbitraje de Letexier ante Argentina y llegaron a hablar de que el Mundial "está amañado" para favorecer al combinado que capitanea Lionel Messi, que pasó a cuartos de final tras ganar por 3-2 después de remontar un 0-2. Entre las jugadas polémicas, estuvo un gol anulado a la selección egipcia después de la revisión del VAR al estimar el árbitro que hubo falta previa del jugador egipcio Marwan Attia al argentino Lisandro Martínez.

"Creemos que una falta es una falta. Independientemente de si la falta parece obvia. Si el árbitro no la vio en el terreno de juego, el VAR puede intervenir. De igual manera, si no se identifica ninguna falta en la jugada que precedió a un gol, el VAR asesorará al árbitro. Pisar el pie de un oponente es falta, mientras que un defensor que toca primero el balón y luego realiza un contacto normal con el balón no comete falta. Un ejemplo de esto se dio al final del mismo partido. El árbitro y el VAR consideraron que fue un contacto normal entre Mohamed Salah, número 10 de Egipto, y Julián Álvarez, número 10 de Argentina", defendió el responsable arbitral de la FIFA, que trató más cuestiones.

Defensor de la técnología en el fútbol

"Si es que vivimos rodeados de tecnología. Llegó un momento en el que todas las personas sentadas alrededor del terreno de juego, también las que estaban en el banquillo, podían ver en sus dispositivos lo que estaba pasando… menos el árbitro. Y no hablo ya de los que estaban frente a sus televisores, con repeticiones en cámara superlenta. Era bastante extraño. Y en el arbitraje teníamos dos opciones. Hacer del fútbol algo protegido, como si fuera una comunidad Amish que no usa la tecnología, o ir en esta dirección. Los árbitros son seres humanos y cometen errores. Incluso si son los mejor preparados del mundo. Hay que proporcionarles un soporte, es bueno para el juego".

Cómo aprovechan los árbitros esa tecnología

"Pues aprovechando esas herramientas. Es importante hablar del Football AI Pro, por ejemplo, la herramienta para analizar partidos, porque no solo son las selecciones las que lo utilizan. Nosotros también tenemos analistas y los árbitros también se preparan los partidos, para conocer sus tácticas, características… Recuerdo que en 2002 preparé una final de la Copa del Mundo. Fui designado para el Alemania-Brasil. Y me preparé consiguiendo los partidos en VHS. Y en el video reproducía los partidos hacia adelante y hacia atrás durante un día entero. Tengo mucha envidia de los que han venido después. En el Mundial de Qatar asistí a todos los partidos. Pero también necesito ver de nuevo los partidos, los ojos no captan lo que la tecnología. Porque el presidente de FIFA me va a pedir una explicación de una jugada concreta. Y necesito responderle".

Hay quejas porque el VAR resta emocióna los partidos

"¿Se pierde emoción? El problema es que no puedes emocionarte por algo que es un error. Puedes alegrarte de un error, pero no piensas en el que sufre porque ha cometido ese error. Sí estamos intentando acelerar todo el proceso de revisión para no tener a la gente esperando… Creo que es un malentendido pensar que el VAR mata la emoción del gol. El jugador y la afición celebran cuando hay un gol. Y luego hay un momento de suspense por la revisión. Y si se da, se vuelve a celebrar. La emoción es doble. Pero entendemos que hay que acelerar el proceso todo lo posible".

Los árbitros con cámaras

"Fue un poco complicado al principio. Era una tecnología muy pesada. Cuando corres 90 minutos sobre el campo, cada gramo cuenta. Pedimos reducir el peso lo más posible. También se ha desarrollado mucho el audio que ellos reciben. En cuanto a la cámara, ahora es mejor que cuando se probó la del pecho. Ahora se puede seguir lo que ve el árbitro. Era importante lo del peso, porque puede llegar a ser molesto".