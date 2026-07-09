Courtois explica el 'efecto Lamine Yamal' y lanza una advertencia sobre España

El portero belga va a ser el encargado de tratar de frenar a la Selección española en el duelo de cuartos del Mundial 2026, por lo que analiza cuál es el gran peligro q

El viernes 10 de julio España tiene una nueva cita en el Mundial 2026. La Selección se juega el pase nada más y nada menos que a las semifinales de esta competición, y lo hará ante Bélgica. En principio, la 'Roja' es clara favorita después de una clasificación agónica de los belgas, pero es cierto que enfrente está Thibaut Courtois.

El portero del Real Madrid es reconocido como uno de los mejores guardametas de la actualidad, por lo que el equipo que dirige Luis de la Fuente no podrá perdonar tantas ocasiones como en el partido contra Portugal. El guardameta se ha pronunciado previo a este choque en cuartos, consciente de que España también es su casa, pero buscando la fórmula para derrotarles en este torneo, y en gran medida está relacionada con Lamine Yamal.

Courtois da como favorita a España antes del enfrentamiento contra Bélgica en cuartos del Mundial 2026

Thibaut Courtois sabe de la importancia del duelo entre España y Bélgica en los cuartos del Mundial. "Es un partido especial. Me han llegado muchos mensajes de amigos, es bonito e intentaremos hacer todo para ganar. Sabemos que es difícil pero es fútbol" reconoce sobre este cruce, dejando claro que si gana España también se alegrará, además de asegurar que es la principal candidata.

"España es la favorita, eso está claro. Cuando has ganado la Eurocopa eres uno de los favoritos. Junto con Argentina y Francia, creo que antes del torneo eran las selecciones que partían con más opciones y lo están demostrando", explica el guardameta, consciente del reto que tienen, especialmente teniendo en cuenta que Bélgica no ha sido brillante en lo que llevan disputado en esta Copa del Mundo.

Courtois explica cuál es la verdadera ventaja de España y cómo influye Lamine Yamal

España, por el contrario, si está siendo una referencia en este torneo de selecciones. La 'Roja' está continuamente atacando al equipo rival, aunque aún deben de mejorar la falta de precisión de cara a puerta. "Están jugando muy bien, manejando los tiempos de los partidos con calma y todavía no han encajado ningún gol. Eso habla de la seguridad que transmite todo el equipo y también de Unai Simón" reconoce Courtois sobre el equipo rival.

Sin embargo, el portero belga cree haber encontrado la fórmula para intentar frenar a España, y está muy relacionada con Lamine Yamal. "Lamine es una estrella, tiene muchísimo talento, es muy rápido y muy difícil de frenar. Lo ideal es defender muy cerca de él e intentar hacerle un dos contra uno cuando sea posible" avisa, aunque cree haber encontrado la verdadera clave para tener opciones contra la Selección.

"No podemos pensar solo en Lamine porque España tiene muchísimas virtudes. Si solo defiendes una, te puede hacer daño por cualquier otro lado" confiesa Thibaut. "Lo primero será intentar marcar un gol y luego intentar no encajar nosotros. Sabemos que tienen muchísimo peligro, incluso desde el banquillo, y habrá que estar concentrados durante más de cien minutos", concluye Courtois, que ha tomado buena nota de la victoria española contra Portugal.