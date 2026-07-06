Portugal 0-1 España: España derriba a Portugal en el 90 y ya está en cuartos del Mundial 2026

España entra en cuartos de final aunque ha pasado un partido muy igualado y dificil contra Portugal. El gol de Merino en el minuto 90 ha salvado a la selección

España ya está en los cuartos de final del Mundial 2026. La selección de Luis de la Fuente tumbó a Portugal (0-1) en un duelo de igualdad gracias a un gol de Mikel Merino en el minuto 90, cuando todo hacía indicar que el clásico ibérico se decidiría en la prórroga. La Roja fue superior durante buena parte del encuentro, perdonó varias ocasiones claras y encontró el premio en el último suspiro para seguir soñando con el título.

Dominio español sin premio

Desde el pitido inicial, España llevó el peso del partido. Con Pedri y Rodri marcando el ritmo y Lamine Yamal siendo el principal foco de desequilibrio, el conjunto español monopolizó la posesión ante una Portugal más replegada, esperando su oportunidad al contragolpe.

Las primeras ocasiones llegaron para la Roja. Oyarzabal avisó con un disparo centrado que atrapó Diogo Costa y, poco después, el guardameta portugués comenzó a convertirse en el gran protagonista de la noche. Primero frustró un remate de Lamine Yamal y, en la misma acción, protagonizó una espectacular estirada para evitar el gol de Álex Baena.

Portugal respondió con la experiencia de Cristiano Ronaldo. Un error de Pedri permitió al delantero portugués plantarse en la frontal, pero Unai Simón respondió con una gran intervención para mantener el empate. Al rato Nuno Mendes estuvo cerca de sorprender con un potente disparo que terminó estrellándose en el larguero.

Diogo Costa sostuvo a Portugal

La segunda parte mantuvo el mismo guion. España insistía, Portugal resistía. Lamine siguió buscando el uno contra uno ante Nuno Mendes, mientras Dani Olmo, Baena y Oyarzabal trataban de encontrar espacios entre la sólida defensa portuguesa.

Cada llegada española encontraba la respuesta de un inmenso Diogo Costa, que firmó una de las mejores actuaciones de todo el campeonato y mantuvo con vida a su selección hasta los instantes finales.

Portugal apenas inquietó a Unai Simón tras el descanso y fue cediendo metros con el paso de los minutos, consciente de que el empate parecía conducir el encuentro hacia la prórroga.

Merino decide en el último instante

Cuando el reloj ya acariciaba el minuto 90 y todo apuntaba al tiempo extra, apareció el héroe inesperado. Ferran Torres encontró el espacio para asistir a Mikel Merino, que no perdonó y batió a Diogo Costa.

El tanto hizo justicia a un partido en el que España fue la selección que más buscó la victoria y la que generó las ocasiones más claras. Portugal no tuvo tiempo para reaccionar y terminó despidiéndose del Mundial con enorme crueldad.

Con este sufrido pero merecido triunfo, la selección española mantiene intacto su sueño mundialista y se planta en los cuartos de final después de superar a uno de los rivales más exigentes del torneo. La Roja sigue creciendo y ya está entre las ocho mejores selecciones del mundo.

Ficha Técnica

Portugal (0): Diogo Costa; Joao Cancelo (Diogo Dalot, min. 71), Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes (Nélson Semedo, min. 56); Joao Neves, Vitinha (Bernardo Silva, min. 83); Pedro Neto (Francisco Conceição, min. 83), Bruno Fernandes, Joao Félix (Rafael Leão, min. 71) y Cristiano Ronaldo.

Seleccionador: Roberto Martínez.

España (1): Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri (Fabián Ruiz, min. 85), Dani Olmo (Mikel Merino, min. 85); Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal (Borja Iglesias, min. 95) y Álex Baena (Ferran Torres, min. 75).

Seleccionador: Luis de la Fuente.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra). Amonestó a Bernardo Silva y Renato Veiga en Portugal, y a Ferran Torres en España.

Estadio: Partido correspondiente a los octavos de final del Mundial disputado en el estadio de Dallas ante 70.649 espectadores