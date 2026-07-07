Ni Mikel Merino ni Rodri: Pedro Porro desvela la clave del triunfo de España contra Portugal

Jugadores de España como Pedro Porro y Ferrán Torres han querido sacar mérito de la gran victoria de la Selección contra Portugal, destacando el papel fundamental que ha jugado Mikel Merino, autor del gol de la victoria, pero reivindicando el gran juego de la 'Roja' en el Mundial 2026

España ya está entre las ocho mejores selecciones de este Mundial 2026. Lo han conseguido después de derrotar a Portugal en la eliminatoria de octavos, en un duelo muy sufrido e igualado, pero que Mikel Merino ha decantado la 'Roja' con un gol en el minuto 91 que ha dejado fulminado a los lusos y que supone el adiós de Cristiano Ronaldo de esta competición.

Sin embargo, para España solo es el principio, teniendo claro que tienen un equipo para pelear por el título en esta edición. Así lo ha dejado ver Rodri, asegurando que aún tienen margen de mejora después de un enfrentamiento en el que han demostrado que siempre van al ataque a la vez que una sólida defensa, que sigue invicta también gracias a Unai Simón. Ahora, Ferrán Torres y Pedro Porro también se unen al optimismo español, poniendo el foco tanto en Mikel Merino como en el buen juego de la Selección.

Pedro Porro reclama el mérito colectivo de la victoria contra Portugal para todos los jugadores de España

El país que dirige Luis de la Fuente ha eliminado a sus vecinos en un duelo directo "muy serio y contundente", como califica Pedro Porro, quién fue un jugador clave en la victoria contra Austria estrenándose como goleador en un Mundial y también ha dejado detalles de calidad en este partido contra los lusos. "Sabíamos que era un partido por detalles. Hemos estado concentrados desde los primeros minutos hasta el final. Estoy aún cansado, porque el partido ha sido exigente. Sabíamos que Portugal era una gran selección " explica el extremeño al finalizar el encuentro de octavos.

Sin embargo, aunque el gran protagonista haya sido Mikel Merino, autor del gol, el jugador del Tottenham ha querido explicar la verdadera clave del éxito español en esta victoria contra Portugal y en general en este Mundial. "Esta victoria es de todos, porque nos las merecemos" reconoce el lateral, reclamando el mérito para todos los jugadores que han participado en este partido, tanto en defensa para frenar a los lusos, en creación de juego en el cetro del campo y en ataque para generar múltiples ocasiones, por no hablar del aún imbatible Unai Simón.

Ferrán Torres destaca la importancia del banquillo tras el gol de Mikel Merino

El delantero del FC Barcelona ha entrado en el partido contra Portugal desde el banquillo, como revulsivo para los minutos finales y una posible prórroga que se intuía en este enfrentamiento, pero que Mikel Merino ha evitado con su gol en el minuto 91. "En este tipo de torneos, muchos de los partidos se resuelven con los jugadores del banquillo y se ha demostrado en el gol y la asistencia de gente del banquillo. Es la visión del equipo, que todo el mundo está dispuesto a sumar" declara Ferrán, poniendo en el foco que todos los futbolistas son importantes aunque no estén en la alineación inicial, porque es cierto que los cambios de Luis de la Fuente han sido decisivos.

"Al final, hemos tenido sobre todo movilidad, encontrar el espacio, que al final necesitábamos, terminando de romper del todo. Ellos se han estirado más y hemos tenido más espacios para recibir entre líneas y hemos encontrado los espacios", explica sobre el final de partido, en el que han certificado la victoria en los últimos minutos.