Luis de la Fuente: "El rival a batir somos nosotros"

Luis de la Fuente celebra el pase de España a los cuartos de final del Mundial tras vencer a Portugal y destacó el trabajo colectivo de su equipo. El seleccionador elogió la aportación de los suplentes, especialmente la de Mikel Merino, y lanzó un aviso de cara al resto del torneo: "El rival a batir somos nosotros"

Luis de la Fuente acabó satisfecho tras la sufrida victoria de España ante Portugal, un triunfo que dio el pase de la selección a los cuartos de final del Mundial 2026. El seleccionador destacó el trabajo colectivo de sus futbolistas, volvió a poner en valor el papel de los jugadores que salen desde el banquillo y lanzó un mensaje de confianza de cara a lo que queda de campeonato: "El rival a batir somos nosotros".

El técnico riojano reconoció que el partido se desarrolló tal y como esperaba, con una selección portuguesa muy competitiva que obligó a España a pelear hasta el final para encontrar el gol de la victoria. "Ha sido una victoria muy trabajada y, como no podía ser de otra manera, sufriendo hasta el final. Pero el equipo ha demostrado las ganas de ganar y de seguir creciendo", explicó De la Fuente tras el encuentro.

El seleccionador destacó el nivel mostrado por sus jugadores durante los noventa minutos y consideró que la Roja firmó uno de sus encuentros más completos en lo que va de Mundial. "Creo que hemos hecho un partido muy completo".

El valor del banquillo

Uno de los aspectos que más quiso destacar De la Fuente fue, una vez más, la aportación de los futbolistas que entraron durante la segunda mitad. El técnico considera que la profundidad de plantilla está siendo una de las grandes fortalezas de España en este campeonato.

"Como siempre decimos, los jugadores importantes son los que salen del banquillo, porque hacen bueno todo el trabajo de los compañeros que han estado antes. Los que entraron en la segunda parte nos dieron esa energía para culminar el partido de esta manera".

Entre ellos volvió a sobresalir Mikel Merino, autor del tanto de la victoria cuando el encuentro parecía encaminado a la prórroga.

De la Fuente explicó que los cambios también respondían a la posibilidad de afrontar treinta minutos más de juego. "Ya estábamos pensando un poco en darle ritmo al equipo para afrontar la prórroga con la energía que se necesita. La aportación de esos jugadores ha sido magistral y esa es la suerte que tenemos: contamos con 26 futbolistas de un nivel altísimo".

Con el billete para cuartos ya asegurado, el seleccionador fue preguntado por el próximo rival, Bélgica o Estados Unidos. Sin embargo, evitó mostrar preferencias y dejó claro que España únicamente debe centrarse en sí misma. "A estas alturas de la competición da igual el rival. Lo importante es que estamos felices de estar en cuartos, nos encontramos con mucha confianza y mucha seguridad, y vamos a darlo todo hasta el final".

Una declaración que refleja la confianza con la que afronta España el tramo decisivo del Mundial. De la Fuente cree que la selección tiene argumentos suficientes para competir contra cualquiera y concluyó dejando un aviso a sus próximos adversarios.

"Tenemos muchos ingredientes y muchas condiciones para que los rivales lo piensen".