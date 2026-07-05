El regreso de Niko Mirotic a la Liga ACB, cada vez más cerca

Este mismo domingo, el Valencia Basket ha anunciado el fichaje de Dylan Osetkowski y se ha interesado por el ala-pívot de Podgorica, que está libre tras la semidesaparición del AS Mónaco

El mercado de fichajes de la Liga ACB está más revolucionado que otros años a estas alturas de temporada. El hecho de que el Barça haya echado a tres cuartas partes de su plantilla -ya ha confirmado nueve salidas-, que al campeón Valencia Basket le hayan desmantelado su equipo, que se hayan ido jugadores importantes en el UCAM Murcia, Joventut, Unicaja o el Baskonia, y que el Real Madrid haya entrado tarde, pero con mucha fuerza, han ayudado a esta efervescencia.

Los últimos en anunciarse han tenido como protagonista al Valencia Basket, que ha confirmado la salida de Jaime Pradilla, presumiblemente al Real Madrid, y la de Xabi López-Arostegui, que ya ha sido anunciado como nuevo refuerzo de La Laguna Tenerife; así como la llegada de Gonzalo Corbalán procedente del San Pablo Burgos.

Tras la marcha, entre otros, de Jean Montero al Olympiacos, Key a Fenerbahçe o de Sergio de Larrea a los Dallas Mavericks, aparte de los antes mencionados, el club taronja ha logrado retener a Kameron Taylor, que también tenía varios pretendientes, entre ellos, supuestamente, el Real Madrid.

Osetkowsky vuelve a juntarse con Kameron Taylor en Valencia

Y este mismo domingo ha anunciado el fichaje de uno de sus socios en el gran Unicaja, el estadounidense con pasaporte alemán Dylan Osetkowski, que firma para las dos próximas temporadas tras desvincularse del Partizan.

El interior norteamericano anunció este sábado que abonaba su cláusula de salida y este domingo, el Valencia Basket ha confirmado su fichaje. Llega con dudas, ya que tiene suspendida cautelarmente una sanción de diez meses de la Comisión Española Antidopaje (CELAD) después de que se reabriera el caso que analiza un positivo en marihuana en 2023.

Nikola Mirotic sería la guinda

El actual campeón de Liga y segundo en la temporada regular de la Euroliga aspira a cubrir o ya ha cubierto sus bajas con nombres importantes -como TJ Shorts o el mencionado Otsekowsky-, pero aún podría lograr el gran pelotazo del mercado. Según apunta Encestando, el Valencia Basket se ha interesado en el fichaje del ala-pívot hispano-montenegrino Nikola Mirotic.

El ex del Real Madrid y Barça va a salir libre del AS Mónaco después de que el club del Principado, actual campeón de la Liga gala, haya sido expulsado de la Euroliga y no le dejen competir en las dos primeras categorías del baloncesto francés por su falta de viabilidad económica.

Eso ha permitido que muchas de sus estrellas (James, Theis, Mirotic, Strazel...) se pongan en el mercado. Algunas ya han encontrado acomodo, pero otras están estudiando opciones antes de decidir el siguiente paso en su carrera.

Mirotic no sólo significaría un fichaje de renombre y contrastado, sino que también sería cupo, ya que es español a todos los efectos y se ha formado en la cantera del Real Madrid. Y eso importante para el Valencia Basket tras las salidas de De Larrea, Pradilla, López-Arostegui, Nogués, etc. Todos jugadores nacionales.

Santi Yusta se marcha a Turquía

Si el regreso del excanterano del Real Madrid Niko Mirotic sería un pelotazo para la Liga ACB, todo hace indicar que un compañero de generación de Mirotic en el Real Madrid, Santi Yusta, la abandonará.

El culpable sería Pablo Laso, el que fuera técnico de ambos entre 2013 y 2014 en el conjunto madridista habría sido el principal valedor de su fichaje por el Anadolu Efes. Eso haría que el capitán del Casademont Zaragoza jugara por primera vez fuera de la ACB, donde ha militado en el Obradoiro y La Laguna Tenerife, aparte del equipo maño y del madridista.

El Efes pagaría, según esta misma web, los 300.000 euros que marca su cláusula de salida cuando no hace mucho parecía que lo tenía hecho con Unicaja, hasta la llegada de Txus Vidorreta.

Puede ser el segundo jugador procedente de la ACB que se marcha a Turquía en las últimas horas, ya que el Besiktas ha anunciado el fichaje de Mady Sissoko, que jugó los 'play offs' con el Real Madrid tras dejar el Trieste.