Revolución en el Barça con ocho salidas confirmadas y cinco fichajes cerrados

A la espera de contar con un nuevo entrenador, en la Ciudad Condal mantienen la hoja de ruta respecto a la confección de su plantilla, la cual no tendrá prácticamente nada que ver con la de la temporada ya finalizada

El Barça es una auténtica cascada de noticias desde que finalizó la temporada. Casi sin dar tiempo a asimilar el hecho de haber perdido la final de la Liga ACB ante el Valencia Basket, los anuncios en relación a los jugadores que se van y llegan se han sucedido hasta el punto de hablar ya de ocho salidas confirmadas y cinco fichajes cerrados. Sí, es hora de pasar lista.

La última pieza en abandonar el barco ha sido el base argentino Nico Laprovittola. A sus 36 años finalizaba contrato este 30 de junio y no tenía ninguna oferta de renovación sobre la mesa, como él mismo desveló durante el playoff, por lo que su partida está lejos de ser una sorpresa.

Del Barça, al que llegó en verano de 2021, se va con cinco títulos en su palmarés: la Copa del Rey de 2022, la Liga Endesa de 2023 y las Ligas Catalanas de 2022, 2023 y 2024. En estas cinco temporadas -las tres últimas como uno de los capitanes del equipo- ha jugado un total de 307 partidos como azulgrana.

Las ocho salidas del Barça

Pese a que Laprovittola ha sido uno de los jugadores más estimados y valorados en el Palau Blaugrana durante las últimas cinco temporadas, algo a lo que ni siquiera las lesiones o su descenso de rendimiento ha podido cambiar, la realidad es que desde el club tenían claro desde hace tiempo que su etapa estaba acabada.

La baja Nico Laprovittola se une a las ya confirmadas de los pívots Youssoupha Fall y Willy Hernangómez, el base Tomas Satoransky, el ala-pívot Miles Norris y el escolta Myles Cale, que también terminaban contrato, y del base Juani Marcos, que ha pactado su desvinculación con el club catalán. Y también a la del pívot Jan Vesely, que hace mes y medio que anunció su retirada.

Los cinco que llegan, a falta de oficialidad

En lo que concierne al capítulo de altas, el Barça tiene cerradas las de los pívots Josh Nebo (Armani Milán) y Moses Wright (Zalgiris Kaunas), del base Justin Robinson (París Basketball), del ala-pívot Olivier Nkamhoua (Varese) y del escolta Agustín Ubal (Manresa), todos ellos a falta de confirmación oficial.

Por el camino se cayó Mike James, con quien rompieron el contrato firmado de manera unilateral. Y claro, toda la planificación está a la espera de que contraten al sustituto de Xavi Pascual en el banquillo. Se negocia con Paolo Galbiati y Baskonia, pero no está nada claro que vayan a convencerles.