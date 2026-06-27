Mike James ejerce su derecho y al Barça le puede caer un buen castigo en los tribunales

El jugador estadounidense no piensa dar su brazo a torcer sin más tras tener firmado un contrato vinculante con el conjunto de la Ciudad Condal, que puede verse abocado a una situación similar a las vividas con Nikola Mirotic y Cory Higgins

No exageramos lo más mínimo. Si hace algunos días decíamos con la boca pequeña que el Barça debería pagar una penalización a Mike James tras romper el acuerdo para ficharle, ahora no solo se ha confirmado tal escenario, sino que todo apunta a que el castigo puede ser realmente duro, pasando además por los tribunales. Lo explicamos.

Lejos de lo que algunos definieron como una rotura de las negociaciones entre club y jugador, tenemos que en el momento en el que Barcelona decide dar marcha atrás ya hay un contrato firmado por ambas partes para que el jugador se incorpore al equipo a partir de la temporada 2026-27; es decir, nadie puede darlo por finiquitado de manera unilateral si no hay acuerdo entre las partes; informa Mundo Deportivo.

La petición de Xavi Pascual y la reacción de Mike James

Desde la dirección deportiva blaugrana siempre ha habido dudas respecto a la incorporación de Mike James, ya que el plan era rejuvenecer la plantilla cuando el estadounidense cumple 36 en septiembre. Sin embargo, finalmente se impuso el deseo de Xavi Pascual, que le había tenido en Panathinaikos y pensaba que era la mejor opción en el mercado para el puesto de base. ¿Qué ha pasado? Pues que con la anunciada marcha del técnico de Gavá, todo ha cambiado.

Una vez consumada la partida de Pascual, en el Barça entendieron que ya nada les ataba a seguir adelante con la firma de James, pero claro, no contaron con que al jugador no le iba a sentar nadie bien que quisieran romper el contrato ya firmado, que iba a ejercer sus derechos con el mismo y que iban a quedarse a las puertas de otro desastre financiero.

Obviamente el plan del Barça pasa por alcanzar un acuerdo económico que evite que el tema se enquiste y acaba en los tribunales, pero ya parece seguro que tanto por uno como otro camino van a tener que soltar una buena cantidad de billetes, siendo esto totalmente independiente a que el jugador firme con otro equipo, como parece que hará en breve con el Dubai Basketball –sí, el nuevo equipo de Xavi Pascual–.

El Barça ya ha vivido tres casos similares

Si el plan de los azulgrana era empezar de cero y sin lastre en las cuentas, ya va a ser imposible. James pedirá mucho dinero y viendo los precedentes no es nada descabellado que le den la razón. La prueba de que puede ser así la ponen sobre la mesa Nikola Mirotic y Cory Higgins, que fueron despedidos en verano de 2023 cuando tenían contrato en vigor. Tanto en un caso como el otro el club de la Ciudad Condal tuvo que hacer frente al pago de una cantidad cercana al salario neto de ambos.

Y si esos casos ya se dieron por cerrados, no ocurre así con Thomas Heurtel, con el que se llegó a un acuerdo en enero de 2025 que el Barça terminó rechazando. El fallo del caso está previsto que llegue a lo largo de 2027.