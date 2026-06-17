Baskonia acusa al Barça de "competencia desleal" y se entromete en el fichaje de Mike James

El cuadro vitoriano está muy enfadado por el comportamiento de la entidad blaugrana, que ha tocado a una pieza esencial de su organigrama mientras aún estaba en disputa la temporada

La relación entre el Baskonia y el Barça no pasa por su mejor momento. Lejos de haber cordialidad entre ambos, los movimientos realizados por la entidad blaugrana de cara al próximo curso no han sentado nada bien en el Buesa Arena, sobre todo porque estos se han producido con la temporada en funcionamiento, desestabilizando así al equipo. ¿Respuesta? ¡Ojo al fichaje de Mike James!

Justo sobre eso ha hablado en rueda de prensa el director deportivo del conjunto vitoriano, Félix Fernández, quien no duda lo más mínimo al subrayar a su rival en la Liga ACB y en la Euroliga por el consumado interés en el fichaje de su secretario técnico, Xevi Pujol. "El momento no es bueno y se trata además de una competencia desleal".

El portavoz azulgrana ha explicado que el conjunto vasco le dijo al ojeador catalán que contaban con él "cuando se empezaron a escuchar los rumores sobre el interés del Barcelona". Del mismo modo, desveló que Pujol, que llegó a Vitoria el verano pasado, antes de las eliminatorias de la liga ACB, les transmitió que quería dejar el club al final de curso, aunque le restan dos años de contrato y no tiene cláusula de salida

"El club defenderá sus intereses y las informaciones sobre que no le queríamos son falsas. El Barça se ha puesto en contacto con nosotros, pero no lo entiendo porque aún están jugando una final", subraya Félix.

La sucesión en la dirección deportiva de Baskonia

Respecto al futuro de las oficinas, a Félix Fernández se le preguntó por si Juan Pedro Cazorla asumiría el cargo. "Hay una dirección deportiva y aquí no se trabaja de manera individualizada. Ahí están Juan Pedro Cazorla y Alfredo (Salazar). Hay informes y se habla en el día a día, por eso yo no focalizaría todo en unas personas, porque las decisiones las toma el club", sentencia.

Y hablamos de 'ventas' y de fichajes, ya que ante la posibilidad de que DJ Stewart recale en la entidad vasca, el director deportivo asegura que el jugador es del gustó del club azulgrana. "Es interesante y llevamos analizándolo un cierto tiempo".

La misma moneda con el fichaje de Mike James

Siguiendo con la disputa entre Baskonia y Barça, a nadie escapa que Mike James es uno de los posibles fichajes del Barcelona, teniendo los del Buesa Arena derecho a tanteo en la ACB. Así ven tal escenario en el club de Vitoria. "No tengo ninguna comunicación oficial ni de la ACB ni de sus agentes. Llegado el momento lo analizaremos porque estamos hablando de un gran jugador", explica.

Por último, dejado claro que las opciones de incorporar a Willy Hernangómez o Marcus Bingham no pasan de rumores, como en otros muchos casos. "A veces los rumores son interesados y se utilizan a agentes y medios. Si firmamos a los jugadores por los que preguntamos tendríamos una plantilla de 100 jugadores", finaliza.