Sergi García, rendido al Zaragoza: "No solo era la mejor opción, es que me apetecía volver"

Casi una década después de su último partido en el por entonces CAI, el base retorna a tierras mañas para aportar su granito de arena de cara a poner lo más arriba posible al equipo de la capital de Aragón

Siempre se ha dicho que los jugadores juegan donde quieren y, al menos en el caso de Sergi García y el Casademont Zaragoza no se puede poner en duda. Después de haber militado en las filas del por entonces CAI entre 2013 y 2017, el base retorna a la capital de Aragón repleto de emociones, ya que durante casi una década fue su 'casa'. Ahora le toca disfrutar de esta oportunidad y, como él mismo dice, corresponder a la misma con su mejor baloncesto.

Sergi García regresa repleto de ilusión

En la presentación como nuevo jugador de la entidad maña no ha escondido las muchas ganas que tiene de ponerse a trabajar, sabedor de que es otro jugador al que se fue, uno que puede aportar madurez y experiencia. "Afronto esta nueva aventura con mucha ilusión y muchas ganas de empezar. Creo que le puedo dar mucho a este equipo y, sobre todo, adaptarme a todas las situaciones", explica.

Acerca del plantel que ha confeccionado el club para la próxima campaña, ha observado que se trata de una plantilla "con experiencia", un equipo "para dar guerra" y con el que se puede mejorar "mucho" lo realizado en la temporada pasada.

Se trata de una plantilla "muy completa" que cuenta con efectivos "que saben jugar con presión", de la que ha esperado que surja un conjunto "agresivo" con el que la afición se sienta identificada.

El resto de ofertas no le hicieron dudar

Cuestionado por cómo se ha fraguado su regreso, Sergi García señala que aunque hubo otros equipos interesados en su fichaje, la oferta del Casademont es "la primera" que tuvo en mente y la que prevaleció más. "Estuve hablando con mi agente y no solo era la mejor opción, es que me apetecía volver", explica.

Una de las ventajas del point guard es que, tal y como el mismo ha expresado, Zaragoza cuenta con un público exigente que ha vivido tanto en el fútbol como en el baloncesto una "muy importante" historia: "Siempre pienso que tienen que estar en el máximo nivel", destaca.

Ya para terminar, y con la vista puesta en el presente y el futuro, ha considerado que el Casademont debe consolidar el proyecto, algo que pasa "por trabajar bien el día a día y, sobre todo, tener paciencia". Y termina con un deseo: "Ojalá podamos poner el nombre de Zaragoza lo más alto posible".