El Barça anuncia a Xevi Pujol y ya espera la 'venganza' de Baskonia

La entidad blaugrana no ha hecho caso a las advertencias del conjunto vasco y ha presentado a Xevi Pujol como su nuevo director deportivo después de que este se haya desvinculado, de manera unilateral, en un movimiento que puede acabar en los tribunales

El Barça ha pegado el golpe, pero puede salirle caro. Decididos a dar un giro de 180 grados a su presente, los blaugrana no solo han revolucionado por completo su plantilla, sino que desde hace tiempo tienen cerrado un acuerdo con Xevi Pujol para que sea su nuevo director deportivo. Pues bien, lo han anunciado oficialmente pese a las amenazas de Baskonia, que está dispuesto a ir hasta las últimas instancias para defender sus derechos.

Xevi Pujol, el elegido por el Barça desde hace tiempo

Cuando se trata de hacer fichajes los equipos suelen tener largas listas de posibles, pero diferente es cuando se trata de encontrar a la persona idónea para que acometa esas contrataciones. Por ello, el Barça siempre ha tenido claro que Xevi Pujol era su hombre, uno que ya es oficialmente nuevo director deportivo de la sección para las tres próximas temporadas.

Pujol, hasta ahora director deportivo del Kosner Baskonia, de 36 años, se convierte así en el máximo responsable deportivo del equipo azulgrana y será el encargado de definir la filosofía deportiva de la sección. Y sí, llega en en sustitución de Juan Carlos Navarro, que pasa a ser embajador del club y mentor de los jugadores jóvenes de las categorías inferiores.

Tras cinco temporadas como secretario técnico del Bàsquet Manresa, donde fue elegido mejor director deportivo la temporada 2024-25 por la revista 'Gigantes', Pujol recaló el curso pasado en el Baskonia, con el que acabó ganando la Copa del Rey. Allí querían seguir contando con él, por lo que el enfado no es pequeño que se diga.

Baskonia, camino a los tribunales

Con las cartas sobre la mesa, todos sabían que el Barcelona buscaba un relevo para Navarro y que el deseado era Xevi Pujol; sin embargo, Baskonia no quiso negociar la rescisión de su contrato y Pujol se ha desvinculado de forma unilateral; una decisión que provocará que el club vasco probablemente presente una denuncia por la vía judicial.

En cuanto al resto del organigrama de los culé, Mario Bruno Fernández, la mano derecha de Navarro en los despachos del Palau Blaugrana, seguirá como adjunto de la dirección deportiva. De hecho, Fernández ha sido el encargado de confeccionar la plantilla mientras la llegada de Xevi Pujol no era oficial, porque el manresano entendía que tenía que dar dos meses de preaviso antes de abandonar la entidad alavesa.

Los nueve fichajes del Barça

En cuanto a la plantilla del Barça –la cual en el Buesa Arena entienden que Pujol ha confeccionado desde la sombra–, tenemos que esta cuenta con hasta nueve caras nuevas: los bases Justin Robinson y Umoja Gibson, los aleros Tyrese Martin, Stanley Umude y Agustín Ubal, los ala-pívot Olivier Nkamhoua y Tosan Evbuomwan y los pívots Josh Nebo y Olek Balcerowski. El encargado de dirigirlos será el esloveno Aleksander Sekulic, que será presentado este miércoles como nuevo entrenador del Barça.