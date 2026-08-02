Nueva estrella de la Euroliga para la Liga ACB

Fichaje de altura de Morabanc Andorra, que se hace con el experimentado pívot croata Radosevic, el primer fichaje de la historia del Dubai Basketball

A la espera de que Real Madrid y Barça hagan sus últimos movimientos en un mercado de la ACB muy movido, las diferentes plantillas siguen completándose y algunos han cambiado la práctica totalidad del roster, rondando la decena de incorporaciones.

Uno de los equipos que más se ha movido en este mercado ha sido el Morabanc Andorra, que se quedó a un paso del descenso la campaña pasada y que, tras ser el Dreamland Gran Canaria el que cayera, quiere evitar en la próxima temporada el mismo sufrimiento.

Para ello ha incorporado a jugadores de nivel, el último de los cuales es un pívot experimentado y con varios años de presencia en la Euroliga, y en equipos como el Olimpia Milán y el Alba Berlín. Se trata del croata Leon Radosevic, cuyo último equipo ha sido el Treviso italiano.

Aparte de Olimpia, Alba y Treviso, el jugador balcánico también ha militado en el BC Lietuvos Rytas lituano, el Besiktas turco, Bayern Múnich o el Brose Basket alemán, dónde estuvo tres temporadas y fue campeón de la liga alemana. También pasó a la historia por haber sido hace dos años el primer fichaje de la historia del Dubai Baskeball, el nuevo rico de la Euroliga y con el que jugó ese año la EuroCup.

A priori, con Radosevic, el Morabanc cierra la plantilla, justo antes de arrancar la pretemporada. "Es un jugador con una trayectoria muy consolidada al máximo nivel europeo que, aún así, aún no ha tenido la oportunidad de jugar en la ACB. Su experiencia y su conocimiento del juego nos aportará solidez en el interior. Viene de completar una buena temporada en Treviso dónde fue una pieza importante para conseguir la permanencia", señala el director deportivo del MoraBanc Andorra, Jordi Ardèvol. En el equipo andorrano formará una importante pareja interior con Artem Pustovyi.

El internacional lituano Tomas Dimsa, al Leyma Coruña

El fichaje de Leon Radosevic no ha sido el único movimiento que se ha dado a conocer en las últimas horas, pues el recién ascendido Leyma Básquet Coruña también ha anunciado otro nombre de mucho nivel para la ACB: el escolta internacional lituano Tomas Dimsa.

Formado en las categorías inferiores del Zalgiris Kaunas, se trata de otro jugador con una amplia experiencia lejos de casa, pues ya hace más de una década que aterrizó en el Fraport Skyliners de Frankfurt y, entre otros, ha jugado en el Drealland Gran Canaria. Paso por varios clubes lituanos antes de hacerse un hueco en el mejor, el Zalgiris, con el que disputó la Euroliga.

En febrero del pasado año firmó por el Casaemont Zaragoza y la última temporada la ha jugado en el PAOK griego, donde ha promediado 11,5 puntos, 3,6 rebotes y 2,2 asistencias en liga regular y 10,5 puntos, 3,3 rebotes y 3,0 asistencias en EuroCup.

El Leyma saca pecho por un fichaje que será importante en su rotación. “Tomas es un escolta con mucha calidad, que destaca especialmente por su tiro de tres puntos, pero que también cuenta con un gran número de recursos a nivel ofensivo: uno por uno, tiro estático, tiro tras bote, tras bloqueo directo e indirecto y un gran finalizador con capacidad de pase, todo lo que le hace ser una gran amenaza para sus rivales”, señalan en un comunicado los gallegos.