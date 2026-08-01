El Gran Canaria y el Manresa cierran dos fichajes más para la Liga Endesa

El equipo isleño ha cerrado un refuerzo para su rotación exterior procedente del San Pablo Burgos, mientras que el conjunto catalán se ha hecho con los servicios de un ala-pívot estadounidense procedente del PAOK de Salónica

Continúa moviéndose el mercado de fichajes en la Liga Endesa. Este sábado se han confirmado dos refuerzos más.

Por un lado, el Gran Canaria ha fichado al alero Juan Rubio para la temporada 2026-2027, una incorporación con la que el conjunto amarillo refuerza su rotación exterior con experiencia en el baloncesto nacional y en la Liga Endesa.

El murciano llega procedente del Recoletas Salud San Pablo Burgos, equipo con el que disputó la pasada campaña en la máxima categoría del baloncesto español y donde coincidió al inicio del curso con el actual técnico del conjunto isleño, Bruno Savignani, según ha informado el club canario.

Cabe recordar que el conjunto grancanario iniciará la pretemporada el próximo 17 de agosto con Rubio ya integrado en la plantilla.

El historial de Juan Rubio

El nuevo jugador del Gran Canaria se formó en el CB Capuchinos y en el UCAM Murcia, donde completó su etapa de desarrollo hasta competir en Liga EBA. Salió de su tierra para jugar en el Cambados Xuven en la temporada 2016-2017, también en Liga EBA, donde promedió 9,6 puntos, 3,7 rebotes, 1,7 asistencias y 9,6 de valoración en 29 encuentros disputados.

Su rendimiento le abrió las puertas del Melilla Ciudad del Deporte, con el que disputó dos temporadas en LEB Oro, actual Primera FEB.

Más tarde pasó por el Clínica Sur-Aspasia RVB y regresó a su tierra para jugar en el Real Murcia entre 2019 y 2021.

En la temporada 2021-2022 defendió la camiseta del Palencia Basket, antes de fichar por el MoraBanc Andorra, club con el que consiguió el ascenso a la Liga Endesa en 2023 y con el que debutó posteriormente en la máxima categoría del baloncesto español.

Tras su paso por el Movistar Estudiantes en la campaña 2024-2025, Rubio regresó el pasado verano a la Liga Endesa de la mano del San Pablo Burgos, donde disputó 32 encuentros.

El Manresa pesca en Grecia

El Kids&Us Manresa ha fichado al ala-pívot estadounidense Timmy Allen, que llega procedente del PAOK de Salónica y que se convierte en el décimo refuerzo del conjunto catalán para la temporada 2026-2027, según ha anunciado este sábado el club.

Allen (26 años y 1,98m) ha firmado un año de contrato con el Kids&Us Manresa, en la que será su primera experiencia en la Liga Endesa. El jugador de Arizona da el salto tras una notable temporada en Grecia, dónde ha promediado 9,2 puntos y 3,4 rebotes por encuentro.

El norteamericano llega al Nou Congost para cubrir la baja del ala-pívot alemán Louis Olinde, que la próxima temporada jugará en el Reyer Venecia italiano, y tendrá como compañero de posición a Éric Vila, que firmó hace unas semanas procedente del Dreamland Gran Canaria.

Timmy Allen es la décima incorporación el conjunto dirigido por Diego Ocampo, en un intenso mercado estival en el que también han fichado por el cuadro manresano los bases Lucas Beaufort, Rafa Villar y Lukasz Kolenda; el escolta Colby Jones, los aleros Chibuzo Agbo y Pablo Tamba; los ala-pívots Yordan Minchev y Eric Vila; y el pívot Nick Ongenda.