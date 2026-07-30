Unicaja revoluciona el mercado con el fichaje del gran deseo de media Euroliga

Los de la Costa del Sol están determinados a dar forma a una plantilla que les permita reeditar pasados éxitos bajo la batuta de Txus Vidorreta, su nuevo entrenador tras la partido de Ibon Navarro al Estrella Roja, equipo que disputa la máxima competición continental

El Unicaja Málaga sigue apretando los dientes en el mercado. Aunque no es un equipo de los que disputa la Euroliga, sí está entre los grandes de la Liga ACB y como tal está fichando para conformar un nuevo proyecto que les haga olvidar los malos momentos del curso 2025-26, cuando ni siquiera fueron capaces de entrar en el playoff de la competición doméstica.

Olvidado ese mal trago, los de la Costa del Sol se están moviendo como pez en el agua en el siempre complicado mercado europeo, el cual está realmente marcado por el hecho de que haya 20 equipos en la Euroliga que sin duda están dos o tres pasos por delante (y más) en lo que concierne al ámbito financiero.

Unicaja se lleva al gran deseo de la Euroliga

Ya metidos de lleno en la vorágine de salida y entrada de jugadores, Unicaja se ha movido con solvencia no solo adquiriendo a buenos jugadores, sino haciéndose con los servicios de piezas con enorme experiencia en la Liga ACB. Así, y pensando en reforzar su backcourt, ha cerrado las contrataciones del base sueco Melvin Pantzar, procedente del Bilbao Basket, mientras que a su vez ha adquirido al escolta estadounidense Cameron Hunt, quien jugaba hasta ahora en el Joventut.

Más allá de los mencionados, uno de los grandes objetivos de los andaluces era potenciar la pintura, lo cual han hecho con el fichaje de Willy Hernangómez, que debe ser el referente interior del equipo ahora dirigido por Txus Vidorreta, quien ha llegado por Ibon Navarro. Y tampoco nos olvidamos del alero lituano Gnas Brazdeikis, que ha firmado por dos temporadas.

Sí, los malagueños están en racha de altas y lo han demostrado adquiriendo también en las últimas horas al ala-pívot francés Amine Noua, quinto fichaje del verano y una pieza que han sido capaces de birlar a colosos de la Euroliga, ya que Virtus Bolonia, Bayern Múnich y Fenerbahçe, entre otros, iban tras sus pasos.

Físico de primer nivel para los malagueños

De 29 años y 2,02 metros de altura, Noua destaca por su excelente físico, capaz de jugar por encima del aro, correr el contraataque y finalizar con potencia, pero también de amenazar desde el lanzamiento exterior, destaca el Unicaja.

En cuanto a su desarrollo, se formó en las categorías inferiores del ASVEL Villeurbanne, con el que debutó con apenas 18 años en la élite, conquistando la Liga francesa (2016, 2019 y 2021) y la Copa de Francia (2019 y 2021), además de disputar varias temporadas tanto en la Euroliga como en la Liga de Campeones (BCL) y la Eurocopa.

Su debut en la Liga Endesa llegó en la temporada 2021-22, cuando firmó con el MoraBanc Andorra, en la que promedió 6,7 puntos y 2,3 rebotes en 16 minutos de juego, pero no acabó la campaña, ya que en abril de ese año 2022 fue cedido al SIG Strasbourg, donde acabaría la temporada firmando 14,6 puntos y 3,8 rebotes. Su buen rendimiento le valió para regresar al ASVEL Villeurbanne en la temporada 2022-23

La segunda oportunidad en la Liga Endesa llegaría hace dos temporadas con el Covirán Granada, siendo uno de los máximos anotadores de la Liga ACB, firmando 16,1 puntos, 6,5 rebotes, 1,4 asistencias, 1,3 robos y un tapón por partido, con un 52,2% en tiros de campo. Al acabar su periplo en la Liga española, tuvo una breve experiencia en el Satria Muda Pertamina Jakarta de Indonesia, y la pasada temporada militó en el Aris de Salónica griego, con el que tuvo un destacado rendimiento en la Liga helena como en la Eurocopa.