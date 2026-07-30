Oficial: Ricky Rubio renueva con el Joventut

La Penya ha anunciado la continuidad del base de Masnou un año más a través de un vídeo en el que se habla de compromiso, voluntad y fidelidad, valores que desea transmitir el veterano jugador español, quien hace poco aseguró que le gustaría dejar un legado en Badalona

Se acabaron los rumores y las suspicacias. Ricky Rubio, tras semanas de reflexión y conversaciones con el Joventut, ha cerrado su continuidad de cara a la temporada 2026-27 en el equipo que le vio nacer como estrella del baloncesto, algo que ha sido anunciado por la entidad verdinegra a través de un vídeo en la redes sociales en el que se habla de compromiso, voluntad y fidelidad.

Joventut y Ricky Rubio, renovación y mensaje común

Así es. El base de Masnou defenderá una vez más colores de la Penya tras su magnífica temporada pasada, la cual supuso su vuelta a casa tras 16 años. En un mensaje publicado en redes sociales por el club catalán, en el que no se dan aún detalles del nuevo contrato firmado, suena la voz del propio Rubio con un mensaje que dice lo siguiente:

"Yo estaré. Expresión de compromiso firme e incondicional que manifiesta la voluntad de estar ahí y de mantenerse fiel ante cualquier circunstancia. Más allá de una presencia física, implica pertenencia, constancia e identificación con una causa, una comunidad o unos valores. No se limita a estar en un único papel o momento. Porque 'Yo estaré' es una manera de sentirse parte de algo que perdura", cierra el mensaje.

Más allá del sentido mensaje, para la Penya supone un enorme impulso a nivel deportivo, ya que la pasada campaña Ricky promedió 13,4 puntos, 5,3 asistencias y 3,4 rebotes por encuentro, siendo, como decíamos, una pieza capital para que los del Olimpic llegaran hasta las semifinales de la Liga Endesa.

Cuestión de dejar su propio legado

Ricky Rubio ha asegurado en más de una ocasión que ha recuperado la ilusión por jugar al baloncesto y que vuelve a ser feliz haciéndolo; sin embargo, nunca ha dejado atrás que para él es algo que trasciende el deporte en sí.

Recientemente, exactamente durante la firma de un convenio entre la Fundación Ricky Rubio y la Conselleria d'Esports de la Generalitat, fue cuestionado por su futuro y dejó claro que este pasaba por continuar vistiendo de verdinegro pese a no confirmarlo de primeras.

"Llevo ya algún tiempo en conversaciones con el Asisa Joventut, con el objetivo de que los dos planteamientos, el mío y el del club, se junten. Al fin y al cabo, he venido a Badalona no solo para jugar al baloncesto, sino para dejar un legado, y me gustaría dejar ese legado tal y como creo que debe dejarse". Dicho y hecho.