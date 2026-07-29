El Real Madrid se pone serio y Mario Hezonja acaba trasquilado

Lo que parecía una salida sencilla de la 'casa blanca' rumbo a la NBA se ha terminado por convertir en un culebrón que puede salir muy caro al croata, quien ya tiene un acuerdo cerrado con los Cleveland Cavaliers para la campaña 2026-27

Se estaba viendo venir. Si la decisión de Mario Hezonja de abandonar el Real Madrid para marchar a la NBA era firme, no menos lo está haciendo el club blanco para hacerle pagar su desliz, uno que le ha dejado en una especie de limbo en el que el conjunto español tiene la sartén por el mango; tanto es así que la salida del alero croata queda a expensas de que acepte las condiciones que le han puesto. Y lo confirmamos ya: va a salir trasquilado.

El pago 'fantasma' de Mario Hezonja

He aquí el inicio de todo el problema. Mario Hezonja tenía hasta el 20 de julio para ejercer su cláusula de salida a la competición estadounidense, le cual estaba fijada en 1 millón de dólares. Su agente comunicó al Madrid que se adherían a la misma, pero claro... nunca llegaron a pagar y expiró.

Vista la situación, y dado que ya era casi un hecho que el veterano alero iba a cerrar un acuerdo con los Cleveland Cavaliers, el representante se puso en contacto con el club merengue para negociar otra cantidad para su salida. Igual termina ocurriendo, pero en el Movistar Arena no hay prisa alguna. No necesitan el dinero y además saben que a quien perjudica la espera es al jugador.

La cuestión es que a 29 de julio Hezonja sigue siendo oficialmente jugardor del Real Madrid y como tal aparece en su página web y en la Liga ACB. ¿Acabará saliendo? Seguramente, pero no lo hará bien parado.

El Real Madrid exige los derechos del croata en Europa

Tal cual suena. Teniendo claro que el futuro de Hezonja está a su merced, el Madrid pretende sacar la mayor tajada posible; y sí, eso no pasa por pedir una cantidad desorbitada para dejarle marchar, sino por ser el club que retenga sus derechos en Europa; informa Marca.

Lo cierto es que la jugada tiene todo el sentido del mundo. Lo que más se temen en el conjunto blanco es que el paso de Hezonja por la NBA sea efímero y que se convierta simplemente en un puente para volver a la Euroliga ganando mucho más dinero con otro equipo. Además, entienden que si el jugador ha sido sincero a la hora de señalar que su objetivo es hacer carrera en Estados Unidos, no tendrá problemas en aceptar tal petición.

Mientras Hezonja se decide a aceptar o no la exigencia del Madrid –en realidad no le queda otra–, los Cleveland Cavaliers esperan para cerrar su contratación con un contrato de un año y 2,8 millones de dólares. Y sí, sorprende, ya que como jugador merengue hubiese ganado el doble hasta 2029...