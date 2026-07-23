Mario Hezonja no paga y el Real Madrid vuelve a tener la sartén por el mango

El jugador croata no se ha ceñido a las normas de la Liga ACB para certificar su salida del club blanco y ahora esta se puede convertir en un auténtico culebrón a causa de una negociación que se atisba dura y prolongada

La situación de Mario Hezonja ha pasado en cuestión de horas de estar clara –entre comillas– a ser un auténtico disparate. El alero croata decidió sobre la bocina que se iba del Real Madrid y por parte de su representante avisó de la ejecución de la cláusula que tenía en su contrato para desvincularse y partir hacia la NBA. ¿Qué ocurre? Que no ha pagado y ahora es la entidad blanca la que vuelve a tener la sartén por el mango.

Mario Hezonja se queda sin tiempo

Aunque la salida de Mario Hezonja es algo que se venía rumoreando desde hace meses, no ha sido hasta horas antes de expirar el plazo del 20 de julio cuando su entorno comunica al Madrid que van a abonar la cláusula de salida hacia la NBA. Hablamos exactamente de 850.000 euros que parecían un pago asequible por ser libre y poder firmar con un conjunto de la competición estadounidense.

Todo iba por los cauces esperados, pero la situación fue cambiando conforme empezó a filtrarse que se podía tratar de una estrategia para ser libre y poder firmar con otro equipo europeo a corto plazo. Entendamos que en la NBA se puede cerrar lo que se llama un contrato 'Exhibit 10', el cual puede extinguirse en apenas 10 días; y sí, desde ese momento Hezonja podría volver a Europa.

En el Madrid eran conscientes de que eso podía darse, más con los rumores que circulan sobre el interés del Dubai Basketball en el fichaje del croata. La cuestión es que de un modo totalmente inesperado el pago no se ha efectuado. Exacto, la normativa de la ACB establece que la comunicación y el pago se deben efectuar en el mismo momento, y eso no ha ocurrido, por lo que la posibilidad de abonar 850.000 euros por su libertad ha dejado de existir, al menos en términos legales.

Los representantes contactan con el Real Madrid

Visto que el lío está montado –por culpa de Hezonja–, los representantes de este se han puesto manos a la obra y han contactado con el Madrid para proponer un nuevo acuerdo da salida aumentando la cifra a abonar. Por ahora se desconoce la respuesta del club blanco, que puede tanto aceptar ese mayor importe como obligar al jugador a cumplir su contrato. Esa segunda posibilidad se da casi por descartada, ya que ambas partes entienden que lo mejor es separar sus caminos.

Llegados a este punto, lo más sorprendente es que el balcánico haya renunciado a dos millones de euros netos hasta 2029 sin tener nada atado y que además no haya cumplido con lo estipulado en el contrato para poder partir sin problemas. Se sabe que la salida de Sergio Scariolo no le hizo gracia; tanto es así que publicó en 'X' lo siguiente: "En este punto, ¿escribo párrafos aquí o grabo un TikTok enorme lanzando fuego?". Pero claro, una cosa es estar enfadado y otra decir no a seis millones garantizados.

Según expresa Donatas Urbonas, hasta el momento Hezonja ha dicho 'no' a ofertas condicionales de tres clubes de la Euroliga que le habrían garantizado contar con él si su aventura en la NBA era corta. Sí, parece estar determinado a regresar a Estados Unidos y permanecer allí mucho tiempo, pero no se conocen ofrecimientos al respecto.