Mario Hezonja elige la NBA como coartada para salir del Real Madrid

El alero croata estaba descontento con el presente de la entidad blanca y tenía muy claro que la única salida para ser libre (incluso sin tener su futuro cerrado) era ejercer una cláusula que puede hacer que en octubre esté de nuevo en Europa

La NBA como medio sí, pero en caso alguno como culpable. Mario Hezonja ha puesto punto y final a su trayectoria en el Real Madrid de manera abrupta y sobre la bocina. Cuando restaban horas para que expirase el plazo, el alero croata (por medio de su agente) ejecutó la cláusula de salida para jugar en la competición estadounidense. ¿Hay queda todo? Para nada. Hay mucha tela por cortar.

En el caso Hezonja no se pueden reducir los motivos de su marcha a la NBA; es más, está bien lejos de la realidad. Todos sabíamos que por su cabeza pasada volver a la mejor liga del mundo, pero finalmente no ha elegido cruzar el charco, sino simple y llanamente dejar el Madrid. Algo ha cambiado, y algo importante, ya que ha dado el paso sin tener certeza alguna sobre su futuro.

¿Qué ha cambiado con Mario Hezonja?

Hace algo más de un año Hezonja renovó con los blancos hasta 2029. Lo hacía convencido. 'Súper Mario' pasaba por ser la pieza clave del proyecto, algo así como el jugador franquicia de la 'Casa Blanca' que además estaba dando su mejor versión y que se encontraba plenamente consolidado. Más claro: era una firma pensada para quedarse mucho tiempo. ¿Qué ha ocurrido para ese brusco cambio de opinión?

El cambio de entrenador –salida de Sergio Scariolo y entrada de Pedro Martínez– es algo que al parecer no ha terminado de cuadrar al balcánico. Lo que él entendía era un Madrid estable se ha convertido en algo distinto con una completa remodelación en el ámbito de la dirección deportiva. En definitiva, la NBA no es el detonante, sino una salida para continuar su carrera en otro lugar, con la posible vuelta a Europa como una realidad para nada lejana.

¿Cuántas veces un equipo pierde al vigente MVP de la Liga Endesa apenas un año después de renovarlo? Diríamos que nunca. Y ahí no hablamos de dinero ni prestigio, sino de algo mucho más profundo, de confianza en el proyecto.

Mucho más que un anotador

Hezonja no es solo ese jugador capaz de clavarte puntos sin descanso, ahora es mucho más. En estos años se ha convertido en un jugador sobre el que construir una reconstrucción como la que el Madrid encara en el presente. Sí, es todo un referente emocional que se iba acercando a leyendas como Rudy Fernández o Sergio Rodríguez. Era el futuro inmediato.

Deja un sabor amargo con su adiós, y distinto al de otros. Doncic se fue porque era un talento generacional, Nikola Mirotić también cruzó el Atlántico cuando ya era una estrella europea, pero dejó un equipo consolidado que seguiría ganando títulos. Facundo Campazzo aceptó la gran oportunidad de su vida. Pero Hezonja se va sin destino, sin certezas, sin nada atado y cuando era la piedra angular.

Un cambio de relato obligado

Algo importante ha debido pasar por la cabeza e Hezonja. No ha elegido irse a la NBA, sino dejar el Real Madrid para ser libre. Si realmente el cambio de entrenador ha sido determinante, el Real Madrid debería hacer autocrítica. No porque Pedro Martínez sea mala opción ni mucho menos, sino porque debieron calibrar antes a nivel estratégico los pasos a dar.

La NBA está muy de fondo, casi ni se ve. Ahora al Madrid le toca reinventarse casi sin margen. La pérdida es demasiado grande y lo más preocupante es la sensación de que un jugador que quería quedarse terminó encontrando motivos para marcharse. Porque las grandes potencias pueden aceptar que les arrebaten jugadores, pero lo que nunca deberían normalizar es que sean sus propios proyectos los que empujen a esos jugadores hacia la puerta de salida.