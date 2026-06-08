El Real Madrid confirma la ruta de salida de Mario Hezonja

El jugador croata sigue siendo uno de los más deseados del panorama europeo dado su talento y capacidad para ser decisivo en los escenarios más exigentes

El Real Madrid tiene ante sí un verano repleto de interrogantes. Si la temporada parecía enderezarse de manera definitiva al alcanzar la Final Four de la Euroliga, la debacle en la Liga ACB ha hecho que se tambaleen todos los cimientos, incluido el de un Sergio Scariolo que tiene firmado hasta 2028 y, por tanto, dando paso a una plantilla encabezada por Mario Hezonja y que a día de hoy se atisba muy mejorable.

Es cierto que los blancos han sufrido un gran número de lesiones –sobre todo entre sus pívots– que sin duda han terminado por marcar el final del curso, pero pese a ello se entiende que hay jugadores que no han dado el nivel; eso sí, entre ellos no se encuentra un Mario Hezonja con el que cuentan pese a ser conocedores de que tiene una ruta para salir sin que puedan poner oposición alguna.

Dado el excelso nivel del croata, que pasa por ser uno de los jugadores más determinantes del panorama europeo, son muchos los conjuntos de la Euroliga que desean incorporarle, pero la penalización económica para que estos puedan acceder la jugador es inmensa. ¿Por qué hablamos entonces de su posible marcha? Pues por la NBA.

Aunque a sus 31 años parece que ese tren ya ha pasado, la realidad es que en su contrato sigue vigente una cláusula de liberación si el destino es la mejor liga de baloncesto del mundo. Exacto, si una franquicia llama a la puerta de 'Super Mario', la última palabra sobre su marcha o permanencia la tendrá él y el Madrid no podrá hacer nada para retenerle. En todo caso, es una posibilidad muy remota, dando que según informa Aris Barkas el alero no tiene pensado moverse de la capital de España.

Trey Lyles, con pie y medio fuera del Real Madrid

Muy diferente a la situación de Hezonja es la que vive Trey Lyles. Pese a que ha dado un gran rendimiento por momentos, el jugador estadounidense se habría desmarcado con una petición salarial que supera lo que desea poner el conjunto blanco para retenerle. Por ello, y según señala Nacho Bravo de Cope, las opciones que tiene de seguir son mínimas.

Respecto al resto de la plantilla, las dudas se extienden en todas direcciones con especial detalle sobre la pareja argentina que forman Facundo Campazzo y Gaby Deck, ya que en la gerencia entienden que ambos han estado por debajo del nivel esperado.

Sergio Scariolo, en el alambre

La realidad es que lo único seguro en estos momentos es que no hay nada seguro. Si se daba por hecho que la llegada de Scariolo suponía el inicio de un proyecto a largo plazo, ahora son varios los medios que aseguran que el técnico italiano está en el alambre. No sorprende. Él mismo es consciente de que no han cumplido con las expectativas y que toca reflexionar de cara al curso venidero.