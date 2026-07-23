Olek Balcerowski es oficial y ya son siete los fichajes del nuevo Barça

La entidad blaugrana tiene prácticamente cerrada la plantilla a la espera del ansiado pívot titular y algunos retoques más (y necesarios) para pelear con los mejores en una cada vez más exigente Euroliga

Y es oficial. El Barça ha anunciado lo que era un secreto a voces, la contratación del pívot polaco Aleksander 'Olek' Balcerowski, quien llega procedente del Unicaja de Málaga para firmar con los azulgranas para las dos próximas temporadas.

La llegada del pívot polaco es hasta cierto punto sorprendente. Cuando se conoció el interés blaugrana se habló de que deberían pagar una importante cantidad por él, ya que estaba bajo contrato con los de la Costa del Sol. Sin embargo, finalmente ha aterrizado en la Ciudad Condal a coste cero.

Las ventajas del fichaje de Olek Balcerowski

Uno de los puntos más positivos del fichajes es que Balcerowski llegará al Barça como jugador de formación (cupo), gracias a su paso por el Gran Canaria. Además, parece del gusto de Aleksander Sekulic, ya que se trata de un pívot móvil, más técnico que físico, con buena capacidad para los bloqueos, atlético para correr la pista y que sabe aprovechar su altura para finalizar la jugada y tiene buen lanzamiento de media y larga distancia.

Otra circunstancia que hace interesante el fichaje del center de 25 años es que está acostumbrado a ganar. En su carrera, Balcerowski ha levantado la Eurocopa (2023), una Euroliga (2024), una Liga griega (2024), dos Copas FIBA Intercontinentales (2024 y 2025), una Supercopa (2024), una Liga de Campeones (2025) y una Copa del Rey (2025) conseguidas entre el Gran Canaria, el Panathinaikos y el Unicaja de Málaga.

Y sí, se trata del séptimo fichaje del remozado proyecto que entrenará el esloveno Aleksander Sekulic. El Barça ha fichado hasta ahora a los bases Umoja Gibson (Olimpia de Liubliana) y Justin Robinson (París Basketball), el escolta Agustín Ubal (Manresa), el alero Stanley Umude (Austin Spurs de la G-League), el ala-pívot Olivier Nkamhoua (Varese) y el pívot Josh Nebo (Olimpia Milán).

La trayectoria de Olek Balcerowski

Se formó en las filas del Górnik Wałbrzych, cercano a su ciudad natal, pero muy pronto, con 13 años, aceptó una oferta del Gran Canaria. Debutó con el primer equipo con 17 años y en la temporada 2018-19 se estrenó en la Euroliga con el conjunto canario con 18.

Su progresión continuó y en la temporada 2020-21 fue nombrado mejor jugador joven de la Eurocopa, trofeo que también ganó la temporada 2022-23, en su regreso al Gran Canaria tras marcharse cedido en un breve paso por el Mega Basket serbio (21-22) y no ser incluido en el 'draft' de la NBA, en el verano de 2022.

Sus grandes actuaciones en el Gran Canaria le llevaron a firmar por el Panathinaikos en la temporada 2023-24. Con el equipo griego consiguió la Euroliga y el campeonato doméstico. Su último paso antes de aterrizar en Barcelona ha sido en Málaga. Con el Unicaja ha disputado un total de 68 partidos en la Liga Endesa, en la que ha conquistado una Supercopa (2024), una Copa del Rey (2025) y la Liga de Campeones (2025). Además, también ganó dos veces la Copa Intercontinental de la FIBA (2024 y 2025), aunque en la primera no participó porque acababa de incorporarse al equipo malagueño.