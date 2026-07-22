Oficial: Aleksander Sekulic es el nuevo entrenador del Barça

El técnico esloveno se hace cargo del barco blaugrana, al cual dirigirá tras firmar un acuerdo por las dos próximas temporadas, siendo así el sustituto de Xavi Pascual

Se acabo la espera con el secreto a voces del banquillo blaugrana. Aleksander Sekulic se ha convertido en nuevo entrenador del Barça para las dos próximas temporadas, según ha anunciado la entidad de la Ciudad Condal. Sekulic, que también es el seleccionador de su país, sustituye en el cargo a Xavi Pascual, que ha decidido aceptar la oferta de Dubai Basketball, equipo que el esloveno dirigió en los últimos meses de la pasada temporada.

La trayectoria de Aleksander Sekulic

En cuanto al trabajo realizado hasta la fecha por el técnico esloveno, tenemos que con el Dubai BC conquistó la Liga Adriática (ABA) tras derrotar en la final al Partizan de Belgrado en el cuarto partido.

Más allá de ese dato, Sekulic, primer esloveno en dirigir al Barcelona de baloncesto, es sin duda un técnico de prestigio y con una larga trayectoria en los banquillos. Se dio a conocer en el concierto continental como técnico del ERA Nymburk checo (2021-2022) y en la temporada siguiente dio el salto a Rusia para entrenar al Lokomotiv Kuban durante dos cursos (2022-2024). En la 2025-2026 se desplazó hasta San Petersburgo para encargarse del Zenit y en abril de este mismo año aceptó una oferta para dirigir el Dubai BC.

En paralelo, Sekulic ha dirigido a la selección eslovena desde 2020, con la que consiguió el billete por primera vez en su historia para unos Juegos Olímpicos, los de Tokio 2020, en los que Eslovenia fue cuarta. Anteriormente fue el entrenador asistente de Igor Kokoskov en Eslovenia, campeón del Eurobasket 2017. Exacto, a nivel de selecciones también tiene gran recorrido

Todos los fichajes del Barça 2026-27

Aunque por momentos parecía que el proyecto estaba plenamente parado, con la oficialidad de Sekulic podemos decir que el Barça ya ha dado forma a su nuevo proyecto, si bien aún quedan por cerrarse llegadas importantes para terminar de dar forma a su plantilla.

Para ser exactos, hasta la fecha se han cerrado seis contrataciones. Se trata de los bases Umoja Gibson (Olimpia de Liubliana) y Justin Robinson (París Basketball), el escolta uruguayo Agustín Ubal (Manresa), el alero Stanley Umude (Austin Spurs de la G-League), el ala-pívot Olivier Nkamhoua (Varese) y el pívot Josh Nebo (Olimpia Milán). A ellos hay que sumar otros que siguen como Joel Parra, Kevin Punter, Toko Shengelia (aún debe confirmarse), Darío Brizuela y Juan Núñez. Exacto, harían falta al menos cuatro fichajes más para completar el roster.