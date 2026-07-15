El Barça aparta a Juan Carlos Navarro y acaba rumbo a los tribunales

La entidad blaugrana no termina de salir de una cuando ya está metida en otra (u otras) ya que con el 'no fichaje' de Mike James también están abocados a un posible juicio al haber tenido un contrato firmado

En el Barça han empezado a llegar fichajes, pero no por ello están apagando los muchos fuegos a los que deben hacer frente. Los de la Ciudad Condal están llevando a cabo una planificación más que atropellada; tanto es así que a la espera de anunciar su nuevo entrenador (y el director deportivo), resulta que van de cabeza a los tribunales tras haber apartado a Juan Carlos Navarro y seguir a la gresca con Baskonia.

El turbulento adiós de Juan Carlos Navarro

Vaya por delante que Juan Carlos Navarro no ha hecho nada. La leyenda del Barcelona se ocupó el curso pasado de llevar la dirección deportiva –sin suerte– y ahora ha visto como el club le apartaba de tal puesto para que dejase de tomar cualquier decisión de entradas, salidas o renovaciones desde el mes de junio. Según informa Ernest Macià de Catalunya Radio no va a dejar el club, pero quedará como una figura representativa, que no ejecutiva.

Lo cierto es que el recambio de la 'Bomba' lleva claro desde hace tiempo. El Barça llegó en mayo a un acuerdo con Xevi Pujol, director deportivo de Baskonia, pero la tensión que se vive entre ambos equipos ha impedido que un acuerdo sea posible. Así, en la Ciudad Condal han esperado a que pasen dos meses desde que este anunció al club vitoriano que se iba para tener que pagar menos indemnización. La cuestión es que por el Buesa Arena no piensan conformarse con esa 'lectura del contrato'.

Con otros dos años de contrato con la entidad vasca, Xevi Pujol podrá irse, pero no de rositas. Es Carlos Pérez de Arrilucea de El Correo quien recalca que el catalán confía en incorporarse al Barça a primeros de agosto, tras expirar los dos meses desde que comunicó su marcha al club vitoriano; sin embargo, desde Baskonia ya deslizan que el tema va a terminar en los tribunales, donde defenderán sus derechos.

El Barça y una planificación repleta de tropiezos

No se puede explicar de otro modo. Empezaron viendo como Xavi Pascual se iba para firmar con el Dubai Basketball, después llegó el imposible fichaje de Paolo Galbiati para el banquillo, fueron golpeados por un fichaje cerrado que decidió romper el acuerdo y en el presente no tienen nada claro que Toko Shengelia desee continuar en el equipo.

La lista de sinsabores es enorme, y duele más incluso cuando llegan justo de una temporada que ha sido ya de por sí un auténtico despropósito. No están haciendo malos fichajes –Justin Robinson es un fantástico jugador–, pero estos están llegando sin director deportivo ni entrenador que les vea sentido en su estilo de juego. Esperamos equivocarnos, pero el escenario vuelve a pintar regular.